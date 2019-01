ROMA – Tim down in molte zone d’Italia. Vengono infatti segnalati disservizi in numerose zone dal Nord al Sud con un picco delle segnalazioni che si è registrato intorno alle ore 8:00 di mercoledì mattina. I problemi più segnalati riguardano Internet da rete fissa (50%), i servizi di telefonia fissa (33%) e mobile (16%), secondo i dati forniti dal sito Downdetector.

Diversi utenti segnalano difficoltà nella navigazione Internet, apparentemente riconducibile ai DNS di TIM – sostituirli temporaneamente potrebbe essere una soluzione efficace. Si continuerà a monitorare la situazione in attesa di ulteriori aggiornamenti. Nel frattempo potente indicare nei commenti se avete riscontrato anche voi i problemi sopraccitati.

“Siamo a conoscenza del problema. I nostri tecnici stanno già lavorando per risolvere il problema quanto prima”, ha fatto sapere l’azienda su Twitter.