ROMA – Tim down in tutta Italia la mattina di mercoledì 11 marzo: tantissime segnalazioni di connessioni non funzionanti o rallentate a Bergamo, Milano, Roma, Palermo. La maggior parte delle segnalazioni di disservizi per la rete si sono registrate al Nord e al Centro.

I primi post su Downdetector, il portale che segue la situazione in tempo reale, risalgono al 10 marzo. Ma la situazione sembra essere ulteriormente peggiorata la mattina di mercoledì 11, quando molti utenti hanno tentato l’accesso in vano ad alcuni servizi TIM, come TIM Music.

Questo l’ultimo tweet pubblicato dall’account ufficiale di Tim: “I nostri operatori del Twitter Team sono a completa disposizione per tutti i clienti che necessitano di assistenza o informazioni su #TIMmobile. Potete scrivere a @TIM4UGiulia, @TIM4UStefano o @TIM4UAlessio. Buona serata da TIM!”.