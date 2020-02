Tiscali down oggi 5 febbraio, problemi di connessione in tutta Italia

ROMA – Tiscali down oggi 5 febbraio. Il provider Internet è stato interessato da malfunzionamenti non meglio specificati che stanno però avendo effetti negativi sulle connessioni a Internet in tutta Italia.

Le segnalazioni di guasti sono iniziate dalle 8 di questa mattina e non hanno ancora accennato a interrompersi, tanto che in questi minuti lo stesso provider è intervenuto sui canali social per informare gli utenti di essere al corrente della situazione e di essere già al lavoro per tentare un ripristino rapido delle funzionalità della rete.

Alle 10 il problema sembra non essere ancora sotto controllo: stando al sito Downdetector.com, che raccoglie le indicazioni degli utenti interessati dai disservizi, la rete Tiscali sta ancora dando problemi, anche se il numero di guasti segnalati è in diminuzione.

Le zone maggiormente interessate dai disservizi al momento sono principalmente quelle del nord Italia, mentre nel resto della Penisola i disservizi sono soprattutto in prossimità dei capoluoghi. (fonte DOWNDETECTOR)