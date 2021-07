Truenumbers.it entra in NewsOnline, il network per la raccolta pubblicitaria su siti di news di ItaliaOnline

Truenumbers.it, unica testata giornalistica di datajournalism in Italia, entra a far parte del network di Newsonline, la Business Unit all’interno di Italiaonline concessionaria in esclusiva della vendita degli spazi pubblicitari per un rilevante pool di siti nativi digitali della categoria news&information.

Nata nel 2016, edita da FormatLab e diretta da Marco Cobianchi, Truenumbers.it fa dell’affidabilità la sua caratteristica principale: tutti i suoi articoli si basano su dati ufficiali provenienti da fonti accreditate di tutti i Paesi del mondo.

Le testate su Newsonline

Oltre a Truenumbers.it fanno parte di Newsonline seguenti editori con le rispettive testate:

Askanews (direttore Paolo Mazzanti) .

SEM srl, con i siti Blitzquotidiano.it (direttore Alberto Francavilla) e Ladyblitz.it (direttore Claudia Montanari)

SEM srl, con i siti Blitzquotidiano.it (direttore Alberto Francavilla) e Ladyblitz.it (direttore Claudia Montanari) AL Iniziative Editoriali srl con Firstonline.info (direttore Franco Locatelli)

Globalist.it; e inoltre Giornaledellospettacolo.it (direttore Gianni Cipriani), PPN e Wondernetmag

ilSussidiario.net srl, con ilSussidiario.net (direttore Luca Raimondi)

Linkiesta, con Linkiesta.it (direttore Christian Rocca), Europea, Gastronomika, Greenkiesta e Il lavoro che verrà

Contents Media, con Notizie.it (direttore Fabrizio Capecelatro) e i canali DonneMagazine.it, Foodblog, Tuobenessere e Investimentimagazine

Editoriale Genesis, con Primaonline.it (direttore Alessandra Ravetta)

Thirdfloor SRL, con TheSocialPost.it (direttore Marta Pettolino)

L’ingresso di Truenumbers.it, amplia ulteriormente e arricchisce il progetto Newsonline, nato per dare valore al lavoro degli editori online di qualità, stabilendo un dialogo diretto con ciascuno di essi, al fine di creare il più importante polo news del digital advertising nel Paese.

L’iniziativa consiste nella messa a sistema del patrimonio di competenze, risorse e tecnologie di iOL Advertising, la prima concessionaria digitale in Italia per numero di utenti unici giorno, arricchita con una struttura dedicata che fa capo a Luca Paglicci, cui è affidata la raccolta pubblicitaria del network, principale fonte di ricavi per ciascuno dei suoi affiliati. Aggregati in un unico network pubblicitario, queste realtà dall’audience già consolidata sono in grado di rappresentare un bacino di utenza tale da confrontarsi con i principali editori nazionali. .

Newsoline, il progetto di ItaliaOnline

A coronamento del progetto è nato Newsonline.it, il sito di news alimentato esclusivamente dai contenuti delle testate aderenti al network e punto di accesso all’informazione digitale e indipendente.

“Il data journalism sta assumendo una rilevanza sempre più marcata – ha commentato Luca Paglicci, Head of Newsonline -. Oltre a essere giornalismo esso stesso, costituisce una delle fonti più preziose, autorevoli e affidabili per altri giornalisti. La capacità di acquisire, analizzare e fornire numeri a supporto del racconto dell’attualità è diventata una skill fondamentale per il mondo dell’informazione. Ecco perché l’arrivo di Truenumbers.it nel pool dei siti di Newsonline ci rende veramente orgogliosi, confortandoci ancora una volta nella nostra scelta di qualità verso gli editori, gli inserzionisti e gli utenti”.

“Per Truenumbers.it l’ingresso nel network Newsonline rappresenta il riconoscimento dell’eccellenza del lavoro della redazione giornalistica di FormatLab. Ora ancora di più intendiamo restare fedeli alla linea editoriale ispirata al massimo rigore: niente sondaggi, niente retroscena, niente correlazioni, niente verbi coniugati al condizionale ma solo articoli basati su numeri ufficiali. Credo che in un mondo popolato non solo da fake news, ma anche da fake truth, che sono le notizie date a metà, l’affidabilità e la competenza siano ciò che fa la differenza”, ha spiegato Marco Cobianchi, direttore di Truenumbers.it e Ceo & Founder della content factory FormatLab.