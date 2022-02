Truth Social, Donald Trump lancia il suo social media: cos’è e come funziona

Trump lancia ufficialmente il suo primo social network, Truth Social, e lo fa non in un giorno qualsiasi, ma durante la giornata dedicata alla commemorazione dei vecchi presidenti statunitensi. Una scelta non casuale, che testimonia la sua volontà di associarsi ai grandi del passato, e probabilmente anche di voler provare a rimettersi in gioco ulteriormente. La piattaforma è stata sviluppata dalla Trump Media and Technology Group (TMTG). Andiamo a scoprire insieme agli esperti di Mister Gadget di quali sono le caratteristiche di questo nuovo social.

Perché nasce Truth Social

Truth Social è il frutto di una necessità. La necessità di Trump, ma più in generale di una fetta di personalità politiche e non solo, appartenenti alla destra americana, di ritornare ad avere modo di esprimersi attraverso i social network. Infatti, negli ultimi anni, vari social, tra cui Twitter, hanno attuato numerosi provvedimenti di censura nei confronti di esponenti politici e non, colpevoli di incitare odio, rabbia, e spingere la gente a creare caos e a protestare.

Ma Truth Social rappresenta per Trump anche un qualcosa di più. La piattaforma verrà infatti utilizzata dall’ ex presidente per trasmettere i propri messaggi, raccogliere seguaci, forgiare idee in vista della futura campagna elettorale per le presidenziali del 2024. A tutti gli effetti dunque, il social, sarà molto probabilmente un importante strumento di campagna elettorale.

Amore e odio con Twitter

L’impostazione grafica, il layout e le funzioni riprendono in tutto e per tutto quelle di Twitter. Questo perché Trump è, o meglio, era un grande apprezzatole del social “dell’uccellino azzurro”. Diciamo era, perché la piattaforma lo ha bannato ad inizio 2021 dopo che Trump si era reso protagonista di una serie di “uscite” fuori luogo e incitanti al disordine, soprattutto in occasione dell’assalto al campidoglio.

Questi fatti avevano scatenato la rabbia dell’ex presidente, che si esprimeva così nei confronti del social: ”Viviamo in un mondo dove i talebani hanno un’enorme presenza su Twitter, mentre ancora il vostro presidente preferito viene

silenziato. Questo è inaccettabile! Non ci si può fidare di un piccolo gruppo di potenti che la pensano tutti uguale e che sperano di far tacere tutti coloro che la pensano diversamente”.

Le caratteristiche

Truth si caratterizza per l’esistenza di un ”Truth Feed”, ovvero il feed all’interno del quale troviamo le “Truths”, le verità, (che corrispondono sostanzialmente ai tweet) e i Re-Thruts (ovvero i Retweet). Come detto già in precedenza, l’impatto visivo è quello di Twitter, ma con colori leggermente diversi. L’esperienza utente dovrebbe quindi risultare altrettanto facile ed intuitiva.

Disponibilità

L’applicazione Truth Social è disponibile in esclusiva per il mercato americano ed è scaricabile sull’App Store iOS.

Siamo invece ancora in attesa di sapere quando verrà rilasciata la versione per device Android.