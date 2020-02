ROMA – Twitter non funziona o, come si dice in gergo tecnico, è down. Dalle 22 di venerdì 7 febbraio la versione per pc del popolare social network è inutilizzabile per un gran numero di utenti in tutto il mondo. Accade proprio nella serata in cui in Italia tra i trending topic spopola l’hashtag di Sanremo 2020.

Molti utenti segnalano che non è possibile inviare messaggi né condividere foto e video. Problemi si registrano non solo in Italia ma anche nel resto d’Europa e negli Stati Uniti. La situazione starebbe tornando lentamente alla normalità.

Fonte: Repubblica