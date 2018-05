NEW YORK – Una falla nella sicurezza ha messo a rischio 330 milioni di account di Twitter, che ha invitato gli utenti a cambiare la propria password. La società ha annunciato che al momento il problema è stato risolto e che non ci sono indicazioni che le password siano state rubate.

La richiesta di cambio password deriva dal fatto che questa viene mostrata per intero nei sistemi interni dove tutte le parole chiave vengono conservate. “Non ci sono indicazioni” che le password siano state rubate, afferma Twitter. “Il problema – rassicura – è stato risolto”.

Nella nota con l’annuncio del problema tecnico, la società ha spiegato: “Quando scegliete una password per il vostro account Twitter, noi usiamo una tecnologia che la maschera in modo che nessuno all’interno della società possa vederla . Abbiamo di recente identificato un problema per il quale le password vengono mostrate per intero nei sistemi interni. Abbiamo risolto il problema e non ci sono indicazioni di furto o di cattivo uso delle password. Con eccesso di cautela vi chiediamo di considerare di cambiare la password su tutti i servizi per cui l’avete usata”.