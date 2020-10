Le vendite dei giornali italiani ad agosto 2020. I quotidiani sportivi massacrati, ma anche i nazionali perdono parecchi punti.

Tre tabelle con le vendite e gli abbonamenti di agosto 2020 per registrare un nuovo passo nella crisi dei giornali italiani.

La prima tabella si riferisce alle vendite nel mese di agosto 2020 a confronto con agosto 2019. Nella colonna a destra sono riportate le percentuali di venduto nel 2020 rispetto al 2019. Il calo si calcola sottraendo da 1 la cifra in tabella. Così, ad es. il Corriere della Sera ha perso (1-0,90) il 10%, Repubblica (1-92) l’8%, la Stampa (1-0,825) il 17,5%, il Fatto (1-0,845) il 15,5%.

Per Corriere e Repubblica, nel confronto con i mesi scorsi, il calo sembra attenuarsi. La tragedia sono i giornali sportivi. Il lockdown e lo stop al campionato ne hanno ridotto le vendite anche di un terzo in un colpo solo.

La seconda tabella riporta gli abbonamenti alla edizione digitale del giornale cartaceo (quindi non al sito).

Ci sono due numeri per ciascun giornale. Quello all’estrema destra si riferisce a vendite con sconto fra il 10 e il 30% sul prezzo in edicola, quello accanto, a sinistra, è il dato delle vendite con sconto superiore al 30%.

Sono numeri importanti per alcuni giornali. Impossibile capire l’impatto sul conto economico, perché non si conosce l’esatta entità degli sconti. Il Fatto, ad esempio, propone una varietà di abbonamenti, il più conveniente 5,99 euro mensili, quello partner a 14,99, il più caro, socio, a 55. Con quale sconto o non sconto sono stati acquisiti gli abbonamenti in tabella? A che sconto corrisponde un prezzo intorno al mezzo euro al giorno?

Lo stesso interrogativo vale per i quasi 70 mila abbonati on line del Corriere della Sera e i quasi 50 mila di Repubblica. Numeri importanti, per l’io delle redazioni. Con effetto per i conto economico non si sa. Tenuto conto che il valore pubblicitario pare assai limitato. La terza tabella sono gli abbonamenti al cartaceo.

La tabella con le vendite di agosto 2020 e 2019

Gli abbonamenti alla edizione digitale

(LA) 2020 8 512 61 NUOVA DI VENEZIA E ME. (LA) 2020 7 505 50 NUOVA DI VENEZIA E ME. 