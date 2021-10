Vendite giornali agosto, crollo anche nel mese di punta: se non interviene Draghi sarà la fine

Giornali quotidiani, le vendite in edicola in Italia nel mese di agosto 2021 aggravano le preoccupazioni. O Draghi interviene o un tragico destino attende i giornali. Agosto da sempre è il mese di picco delle vendite. Quest’anno, lo segnano due dati: il calo rispetto all’agosto del 2020, il calo di pochissimo ma calo, rispetto a luglio, delle vendite dei giornali escludendo gli sportivi.

Gli sportivi erano crollati lo scorso anno causa Covid. Nel 2021 si sono in parte ripresi. Per questo i tre (Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport e Tuttosport) vanno tenuti fuori dal confronto relativo al totale delle testate.

Ecco le cifre cui fare riferimento

Somma della tabella Ads, tutti inclusi e senza rettifica, agosto 2021: 1.603.532 copie, agosto 2020: 1.758.305 copie. Calo del 9%. Vendite inclusi con gli sportivi dividendo per 7 gli sportivi del lunedì: agosto 2021: 1.407.799, agosto 2020 1.585.667. Calo dell’11%.

In luglio 2021, risetto a luglio 2020, il calo era stato del 5,1%, da 1.472.680 vendute nel luglio 2020 a 1.398.642 nel 2021. Se confrontate le copie di agosto (non quelle della somma grezza da Ads ma il dato rettificato, con quelle di luglio, vedete che siamo passati da 1.398.642 copie a 1.407.799 copie. Nemmeno 10 mila copie in più da un mese all’altro. Lo scorso anno, agosto dava crescita rispetto a luglio sia per il globale Ads (+6,6%) sia per il totale senza sportivi (+5%).

Vendite giornali agosto 2021: la tabella