Vendite giornali aprile 2021: chi sta meglio e chi sta peggio, ma la crisi si aggrava per tutti

Vendite giornali quotidiani in edicola in Italia, aprile 2021, la crisi si aggrava ma nessuno fa nulla. Mi sento come una prefica o come un emulo di Cassandra. La crisi è grave e profonda. Come sempre c’è chi sta peggio e chi sta meglio.

Questo aprile 2021, il calo del mercato, da 1.493.821 copie vendute in edicola a 1.435.968 (-3,8 %, in cifra assoluta 57.853, molto meno del -9% di marzo su marzo) è attenuato dal parziale recupero dei giornali sportivi per 79 mila copie complessive. Ma è aggravato dal crollo di Avvenire, ridotto a un quarto delle vendite pre Covid e chiusura delle chiese.

Vendite giornali aprile 2021, un trend che preoccupa

Il trend dovrebbe fare riflettere. Specie se se si considera che sono in calo anche gli abbonamenti della carta (da 192 mila a 175 mila). Mentre la vendita delle copie digitali cresce molto meno del calo della carta. A un calo complessivo di 17 + 57= 74 mila copie corrisponde una crescita di 34 mila copie, da 394 a 428 mila copie.

Con una perdita ulteriormente aggravata sul fronte dei ricavi, perché a ricavi netti da edicola pari al 75% del prezzo di vendita corrispondono sconti che sono allineati col risparmio sull’edicola solo in metà dei casi, l’altra metà è ottenuta con sconti fra il 30% e il 50% e anche oltre.

Un crollo delle vendite dei giornali che ad alcuni non dispiace

Quindi si sta per avverare il sogno dei politici, destra e sinistra unite nella lotta. A Berlusconi e ai suoi eredi basterà una copia, quella del Giornale. Come disse il tycoon genovese Ernesto Fassio al prode giornalista Pino Mayda, “a mi me basta due copie, unna pe’ mi, unna pe’ mae mogé”. Per Massimo D’Alema, Beppe Grillo e seguaci nemmeno quella: basta una bella diretta tv, così il loro verbo si propala inalterato.

Se volete capire la differenza fra Italia e America (del Nord) pensate a questo. A Chicago l’ultimo discendente di Marshall Field ha venduto il suo giornale per consentire ai giornalisti di fare il loro lavoro senza timore di interferire con gli affari dell’editore.

Resteranno un po’ di siti internet, un po’ di giornali online, col loro flusso di notizie scoordinate.