ROMA – Repubblica affonda, ha perso in 2 anni 55 Mila copie. Il Corriere della Sera, che ne ha perse solo 17 mila, ormai la sovrasta on 30 mila copie di vantaggio. L’ultima edizione Audipress è on line.

La colpa non è solo dei direttori, facili capri espiatori ma di chi, capendone poco, ce li ha messi e poi ha ingessato tutto. Hai voglia a invocare le copie digitali. Come il Sole 24 Ore insegna, ne puoi “vendere” quante ne vuoi.

Alla fine non te le ritrovi nel conto economico. Non basta la solidarietà degli impiegati. Quando ti ritrovi 3 giornalisti per mille copie vendute, dove la regola è uno per mille, non vai molto distante. E con 7 vice direttori e un condirettore (in aspettativa) ti fermi prima di partire. Pagheranno i più deboli, i marginali, perché è sempre stato così e siamo di sinistra finché lo siamo col c… degli altri.

In fondo è un po’ la vendetta di Berlusconi. Lo hanno sputtanato, lo hanno portato a paradigma del Grande Male. Ora lui è tornato in sella, il suo arcinemico Carlo De Benedetti è calpestato e umiliato dai figli, il di lui Sancho Panza Ezio Mauro è esiliato alla inutile ricerca della Unione Sovietica che fu. Anche se, come editore di quotidiani, Berlusconi è come De Benedetti. In proporzione, dal dicembre 2015 al dicembre 2017, Repubblica e il Giornale hanno perso uguale. Quando pieghi una testata ai tuoi per quanto nobili desideri, il risultato è quello lì.

Vendite giornali dicembre 2017.

Ed ecco la tabella ormai consueta, desunta da Ads, l’istituto che da 40 anni certifica le tirature e le vendite dei giornali in Italia. Per ogni testata ci sono 3 righe. Si riferiscono rispettivamente a ottobre 2017, ottobre 2016 e settembre 2017. Clicca qui per i dati del mese precedente.

Questo il quadro complessivo dei giornali a diffusione nazionale:

Quotidiani

nazionali Vendite dicembre 2017 Vendite dicembre 2016 Vendite

dicembre 2015

Il Corriere della Sera 190.276 204.746 207.468 La Repubblica 160.025 196.641 214.949 La Stampa 118.495 122.747 138.940 Il Giornale 53.267 60.554 71.811 Il Sole 24 Ore 49.643 63.647 75.968 Il Fatto Quotidiano 32.557 38.640 35.074 Italia Oggi 18.819 24.795 27.028 Libero 22.959 25.070 33.841 Avvenire 22.643 19.408 22.108 Il Manifesto 7.697 8.718 8.659 La Verità 20.845 25.936 ——–

Hanno dimezzato le copie, rispetto al 2007, anche i giornali locali. Che comunque hanno retto l’urto della crisi e dell’avvento delle news online meglio dei giornali a diffusione nazionale. Nella tabella che segue li ordiniamo per numero di copie vendute.

Quotidiani

locali Vendite dicembre 2017 Vendite dicembre 2016 Vendite dicembre 2015 Il Resto del Carlino 89.186 94.381 98.721 Il Messaggero 81.139 89.619 98.612 La Nazione 65.145 70.329 75.894 Il Gazzettino 42.585 48.013 51.433 Il Secolo XIX 39.975 42.455 44.863 Il Tirreno 36.159 39.790 43.718 L’Unione Sarda 34.472 37.443 39.901 Messaggero Veneto 36.678 38.328 39.971 Il Giorno 40.654 37.087 43.850 Nuova Sardegna 30.379 33.778 35.016 Il Mattino 27.944 33.026 35.583 L’Arena di Verona 22.573 24.077 25.715 L’Eco di Bergamo 22.643 23.562 25.445 La Gazzetta del Sud 19.598 21.852 23.588 Il Giornale di Vicenza 21.008 23.091 24.318 Il Piccolo 20.143 21.752 23.041 La Provincia (Co-Lc-So) 18.071 19.817 20.810 Il Giornale di Brescia 18.707 19.847 21.177 Gazzetta del Mezzogiorno 17.884 19.659 21.134 Libertà 17.779 19.081 19.841 La Gazzetta di Parma 17.467 18.413 20.028 Il Mattino di Padova 17.191 18.349 19.278 La Gazzetta di Mantova 16.668 17.592 18.468 Il Giornale di Sicilia 13.622 14.967 18.713 La Sicilia 14.624 16.194 17.181 La Provincia di Cremona 12.584 13.147 14.425 Il Centro 11.082 12.389 13.543 Il Tempo 14.345 14.211 —— La Provincia Pavese 11.275 12.675 13.424 Alto Adige-Trentino 10.036 12.615 13.510 L’Adige 12.080 12.390 13.067 La Nuova Venezia 7.803 7.710 11.565 La Tribuna di Treviso 10.357 10.636 11.298 Nuovo Quot. di Puglia 9.146 10.090 11.065 Corriere Adriatico 12.491 13.691 10.837 Corriere dell’Umbria 10.148 10.077 10.206 La Gazzetta di Reggio 8.603 9.032 9.143 La Gazzetta di Modena 7.368 7.719 7.743 La Nuova Ferrara 6.220 6.398 6.988 Quotidiano del Sud 5.064 6.323 7.133 Corriere delle Alpi 4.687 4.836 4.978 Quotidiano di Sicilia 6.408 3.306 1.224

Nell’ultima tabella mettiamo insieme i dati di vendita (sempre in edicola) dei quotidiani sportivi, separando i risultati dell’edizione del lunedì, che è sempre quella più venduta.

Quotidiani

sportivi Vendite dicembre 2017 Vendite dicembre 2016 Vendite

dicembre 2015 Gazzetta dello Sport Lunedì 151.736 156.272 169.922 Gazzetta dello Sport 137.994 142.727 148.268 Corriere dello Sport Lunedì 84.629 99.568 110.785 Corriere dello Sport 74.836 81.482 95.561 Tuttosport Lunedì 49.125 61.203 72.784 Tuttosport 48.828 53.122 63.705

Adesso nel dettaglio vediamo le vendite di dicembre 2017 comparate con il mese precedente.

Quotidiani

nazionali Vendite dicembre 2017 Vendite novembre 2017 Il Corriere della Sera 190.276 190.191 La Repubblica 160.025 165.004 La Stampa 118.495 116.934 Il Giornale 53.267 53.273 Il Sole 24 Ore 49.643 49.544 Il Fatto Quotidiano 32.557 31.561 Italia Oggi 18.819 19.513 Libero 22.959 23.021 Avvenire 22.643 22.516 Il Manifesto 7.697 7.985 La Verità 20.845 20.085

I quotidiani locali.

Quotidiani

locali Vendite dicembre 2017 Vendite novembre 2017 Il Resto del Carlino 89.186 89.290 Il Messaggero 81.139 81.508 La Nazione 65.145 64.309 Il Gazzettino 42.585 42.435 Il Secolo XIX 39.975 38.827 Il Tirreno 36.159 36.060 L’Unione Sarda 34.472 34.262 Messaggero Veneto 36.678 35.828 Il Giorno 40.654 39.379 Nuova Sardegna 30.379 30.129 Il Mattino 27.944 28.260 L’Arena di Verona 22.573 21.552 L’Eco di Bergamo 22.643 22.719 La Gazzetta del Sud 19.598 19.736 Il Giornale di Vicenza 21.008 20.037 Il Piccolo 20.143 19.644 La Provincia (Co-Lc-So) 18.071 17.927 Il Giornale di Brescia 18.707 18.225 Gazzetta del Mezzogiorno 17.884 17.917 Libertà 17.779 17.273 La Gazzetta di Parma 17.467 16.924 Il Mattino di Padova 17.191 16.932 La Gazzetta di Mantova 16.668 16.163 Il Giornale di Sicilia 13.622 14.326 La Sicilia 14.624 15.496 La Provincia di Cremona 12.584 12.317 Il Centro 11.082 11.107 Il Tempo 14.345 14.271 La Provincia Pavese 11.275 11.167 Alto Adige-Trentino 10.036 9.543 L’Adige 12.080 11.602 La Nuova Venezia 7.803 7.746 La Tribuna di Treviso 10.357 10.006 Nuovo Quot. di Puglia 9.146 9.187 Corriere Adriatico 12.491 12.445 Corriere dell’Umbria 10.148 10.074 La Gazzetta di Reggio 8.603 8.331 La Gazzetta di Modena 7.368 7.345 La Nuova Ferrara 6.220 6.148 Quotidiano del Sud 5.064 5.467 Corriere delle Alpi 4.687 4.569 Quotidiano di Sicilia 6.408 6.129

I quotidiani sportivi.