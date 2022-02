Vendite giornali dicembre 2021, si tocca il fondo: nuovo minimo storico, 1,2 mln di copie in meno

Le vendite in edicola dei giornali quotidiani in Italia nel mese di dicembre 2021 hanno toccato un nuovo minimo. 1,240 milioni di copie vendute in un mese con un calo del 12,5 per cento sul dicembre 2020. In novembre dal ’20 al ’21, il calo era stato del 12%. Mezzo punto in più può significare poco, può essere invece un aggravarsi della crisi.

Impressionante il confronto con 5 anni prima

Nel 2017 le copie vendute in edicola furono quasi 2 milioni (1.952 mila). Tradotto in cifre, questo vuol dire che solo negli ultimi cinque anni si sono perse 712 mila copie, un bel 36% di crollo più che di calo. E non si vedono segnali di rallentamento. Fosse successo a qualsiasi altro settore, ci sarebbero stati blocchi e cortei e politici mobilitati.

Per i giornali questo non succede, perché i politici odiano giornali e giornalisti: Beppe Grillo è il peggiore di tutti . Che ci siano giornalisti che si genuflettano davanti a un personaggio simile deve fare riflettere. Altro grande nemico nostro è Massimo D’Alema. Sua la terribile frase: non leggete i giornali, guardate la tv, inzeppata ovviamente di suoi tirapiedi.

In mezzo ci sono tutti gli altri. Per rinfrescarvi la memoria leggetevi cosa dissero gli esponenti di tutti i partiti nel 2007, quando la Camera approvò una versione di legge bavaglio che per fortuna cadde col Governo Prodi allora vigente. In quell’occasione, solo nove deputati si astennero: i Ds Giulietti, Grillini e Nicchi, il rifondatore comunista Cannavò, i Dl Zaccaria e Carra, i Verdi De Zulueta e Poletti, l’ex Ds Caldarola.

Ora c’è rimasto solo Mattarella

Al di là della retorica ammorbante di questi giorni, si deve sempre ricordare che Sergio Mattarella, nel lontano 1990 fu tra i pochissimi politici nella storia repubblicana a dimettersi da ministro per difendere i giornali dalla minaccia della tv. A contrasto, qualcuno dovrà un giorno raccontare la vergognosa pagina scritta dal Governo D’Alema, in sintonia con Berlusconi, su un tentativo di trasferimento di risorse pubblicitarie dalla tv ai giornali. Sono passati più di 30 anni, Mattarella non è certo cambiato, è tra i pochi in Italia a capire l’importanza dei giornali per la democrazia. Speriamo intervenga.

Il fenomeno della crisi dei giornali tocca tutto il mondo occidentale. Siamo in presenza di una disaffezione mostruosa, che non è solo in Italia. Ma da noi altri elementi gravano e aggravano. A cominciare dal limitato successo della trasmigrazione sul digitale. Pur con sconti anche oltre il 50%, le copie digitali sono cresciute, anno su anno, di un magro 6% (a confronto col calo del 12,5 delle copie edicola a prezzo pieno). Sono appena 439 mila abbonati contro 414 mila di un anno fa. Il marketing ha fatto cilecca. Servono tanti soldi, studi, test, propaganda, alla rete naturale delle edicole va sostituita quella virtuale di internet. Non mi sembrano granché capaci. Per concludere, guardate la tabella e piangete.

La tabella con le vendite dei giornali nel mese di dicembre 2021