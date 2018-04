Vendite giornali febbraio 2018: continuando così in 10 anni saranno estinti

ROMA – Giornali quotidiani, le vendite in edicola nel mese di febbraio 2018 confermano la tendenza generale verso l’estinzione, con alcune eccezioni. Lo certifica la Ads (accertamento diffusione stampa) nel suo ultimo bollettino. Tolti alcuni giornali locali, che potete individuare da soli studiando un po’ la tabella qua sotto, il grosso dei quotidiani italiani, se continuerà a perdere copie al ritmo ormai consolidato da qualche anno, tirerà le ultime mille copie fra dieci anni.

Li avrà preceduti, fra 5 anni, Repubblica, ultimo o quasi arrivato nel 1976, dolorosamente primo a uscire. Senza grandi radicamenti locali, con un pubblico allo sbando, sembra imitare da sinistra il destino dell’inglese Independent, con cui fu imparentata per un periodo nei primi anni ’90.

Le vendite in edicola di Repubblica calano al ritmo di 30-35 mila all’anno. Ne ha venduto un po’ più di 150 mila sia in gennaio sia in febbraio. Dividete 150 per 30, il risultato è 5. Potete rifare il calcolo per i giornali della tabella, facendo la differenza fra le vendite di febbraio 2018 e 2017, per poi dividere, con quella differenza, il dato del 2018.

Vedrete che la maggior parte si estinguerà in dieci anni. Alcuni, se non cambia qualcosa in peggio, sopravviveranno. Gli altri, o cambiano direttore, o rivedono la loro presenza su internet (uno dei giornali con il sito più ricco e completo, il Gazzettino di Venezia, è fra quelli che perdono più copie; erano 54.782 nel 2015, 51.171 nel 2016, 47.199 nel 2017, sono state42.055 nel 2018, in accelerazione), o riescono a farsi pagare gli accessi al sito o le copie virtuali. Lo fanno in America in varia misura, dal Denver Post, al New York Times, al New Yorker e chissà quanti altri. O un po’ di tutto e altro ancora.

L’orizzonte è cupo da paura. Una volta vendite dei giornali e squadre di calcio o politica andavano abbastanza a braccetto. Vinceva lo scudetto la Juventus e la Stampa e Tuttosport registravano tirature monstre. Oggi tutto si scioglie nell’indifferenza.

Sull’onda dell’avanzata comunista il Corriere della Sera diretto da Piero Ottone dilagava e poi spinta dalle mutazioni del Pci Repubblica superava tutti. Fino a quando un vecchio sindacalista comunista confidò a un mio amico: “Una volta, per sapere quel che succede nel mio partito, leggevo Repubblica, mo’ me conviene de legge l’Unità”.

Nel frattempo però l’Unità, sempre meno credibile, era praticamente morta.

Questo può aiutare a capire perché il M5s sia il primo partito e il suo organo fiancheggiatore, il Fatto, prosegua sul piano inclinato, avendo venduto 32 mila copie, tre mila in meno di un anno fa.

Marco Travaglio non è Scalfari e neppure Ottone, non vuole che si diffonda il suo verbo su internet e scrive letterine stizzite. Forse è un problema di quid, di come, pur avendo ragione, scegli e racconti le notizie.

Genova e Torino erano, nel 1945, città piene di operai, il cui numero è cresciuto in modo quasi esponenziale negli anni successivi. Mercato ideale per l’Unità, che aveva in quelle città edizioni locali con professionisti di prima grandezza. Eppure le due Unità hanno chiuso. E ha chiuso anche la Gazzetta del Popolo, hub dell’odio anti Fiat con Donat Cattin editore ombra. Torino sembrava un mercato propizio per Repubblica. Ma fecero una edizione torinese che parlava solo di Fiat e l’iniziativa si afflosciò. Gli operai ne avevano abbastanza di Fiat nelle 40 ore passate dentro la Feroce, i dirigenti le notizie le sapevano già, per i torinesi della Crocetta, core della nuova sinistra deoperaizzata, era solo fastidioso, un po’ come ricordare di continuo a uno che ha la moglie ricca.

Il macabro gioco che vi propongo è appunto un gioco, perché sono certo che a un certo punto la discesa si attenuerà fino a arrestarsi. Il problema saranno i conti. Resteranno i siti internet dei giornali, con la forza del rapporto fiduciario con i loro lettori.

Ma i ricavi pubblicitari da internet, dove la concorrenza si moltiplica all’infinito e dove nuovi concorrenti si affacciano quasi ogni giorno, sono una frazione di quanto rende l’oligopolio carta-tv. E la tv, in tempi burrascosi come gli attuali, completa l’opera iniziata con l’avvento di Berlusconi e dell’era del Biscione.

C’è un mio amico che ha una scrivania del primo ‘800, già di un notaio milanese. Sul davanti un intarsio raffigura l’aquila napoleonica che artiglia il biscione visconteo e milanese.

Giovanni Giovannini e fra i politici l’allora ministro demitiano Sergio Mattarella e pochi eroi. Ma fra gli editori, l’unico che tenne testa a Berlusconi fue fra i politici l’allora ministro demitianoe pochi eroi.

Poi Berlusconi, per cause che è penoso rievocare, umiliano la Sinistra e alcuni suoi uomini diciamo illustri e esulano da questo bollettino di guerra, si è preso tutto il Governo, ha resistito altri dieci anni da fuorilegge e ha sbaragliato tutti.

Mario Monti con la sua visione della Rai che ha Poi arrivòcon la sua visione della Rai che ha dato il colpo di grazia . In mezzo la Sky di Murdoch, che per vendicarsi di Berlusconi, ha tolto dal mercato il fatturato equivalente del Corriere della Sera nazionale. In Italia, persino internet arranca.

Questa digressione aggiunge gloom ai colori del quadro. La pubblicità evapora, se i ricavi dalla vendita delle copie in edicola si assottigliano, resta la strada dei tagli. E i tagli per amore dei tagli sappiamo dove portano. La strage alla Thyssen di Torino è figlia del taglio per amore del taglio, l’art pour l’art versione punto zero.

Ecco perché insisto a concentrare le mie meste note sulla copie vendute in edicola. Sono le uniche a prezzo pieno, l’unica fonte di ricavi che possa compensare la crisi della pubblicità.

Non è una mia grande scoperta. Quelli del New York Times lo dicono. In passato, il rapporto fra vendite copie e pubblicità era 30 a 70. Ora è quasi capovolto : 60 a 40.

Fino a quando qualcuno non sarà stato capace di valorizzare pubblicitariamente la versione digitale del giornale stampato (un’altra volta vi ammorberò con la differenza rispetto al sito internet), le copie vendute in edicola saranno cruciali per la sopravvivenza dei giornali.

Questo il quadro complessivo dei giornali a diffusione nazionale:

Quotidiani

nazionali Vendite febbraio 2018 Vendite gennaio 2018 Vendite

febbraio 2017

Il Corriere della Sera 189.345 188.628 199.120 La Repubblica 152.863 151.214 187.945 La Stampa 115.637 116.342 120.503 Il Giornale 52.891 53.041 58.264 Il Sole 24 Ore 48.798 49.357 57.098 Il Fatto Quotidiano 32.563 32.045 35.606 Italia Oggi 17.932 24.027 29.680 Libero 23.003 22.666 24.537 Avvenire 21.174 24.232 18.926 Il Manifesto 7.834 7.566 8.430 La Verità 20.465 20.329 23.639

Hanno dimezzato le copie, rispetto al 2007, anche i giornali locali. Che comunque hanno retto l’urto della crisi e dell’avvento delle news online meglio dei giornali a diffusione nazionale. Nella tabella che segue li ordiniamo per numero di copie vendute.

Quotidiani

locali Vendite febbraio 2018 Vendite gennaio 2018 Vendite febbraio 2017 Il Resto del Carlino 88.144 89.048 93.098 Il Messaggero 79.042 81.110 88.729 La Nazione 64.670 64.606 68.898 Il Gazzettino 42.055 42.416 47.199 Il Secolo XIX 38.843 38.604 41.488 Il Tirreno 35.854 35.776 39.033 L’Unione Sarda 34.420 34.148 36.962 Messaggero Veneto 36.350 36.547 37.475 Il Giorno 40.565 41.333 39.678 Nuova Sardegna 30.472 29.892 33.106 Il Mattino 28.153 28.654 31.896 L’Arena di Verona 21.639 21.535 23.196 L’Eco di Bergamo 21.740 22.086 23.525 La Gazzetta del Sud 19.592 19.864 21.259 Il Giornale di Vicenza 20.201 20.374 21.886 Il Piccolo 19.281 19.683 20.883 La Provincia (Co-Lc-So) 17.877 17.824 19.150 Il Giornale di Brescia 18.261 18.231 19.214 Gazzetta del Mezzogiorno 17.819 18.006 19.130 Libertà 17.146 17.378 18.762 La Gazzetta di Parma 16.563 16.868 18.015 Il Mattino di Padova 16.745 17.094 18.180 La Gazzetta di Mantova 16.101 16.421 17.182 Il Giornale di Sicilia 13.371 13.611 14.528 La Sicilia 14.788 14.108 16.181 La Provincia di Cremona 12.429 12.523 13.133 Il Centro 11.428 11.560 12.470 Il Tempo 14.364 14.334 14.761 La Provincia Pavese 11.033 11.118 12.071 Alto Adige-Trentino 9.597 9.677 11.657 L’Adige 11.921 11.905 12.313 La Nuova Venezia 7.726 7.774 7.667 La Tribuna di Treviso 10.056 10.231 10.231 Nuovo Quot. di Puglia 9.135 9.238 9.966 Corriere Adriatico 12.316 12.543 13.567 Corriere dell’Umbria 9.810 9.959 9.598 La Gazzetta di Reggio 8.241 8.322 8.829 La Gazzetta di Modena 7.211 7.236 7.684 La Nuova Ferrara 6.025 6.061 6.355 Quotidiano del Sud 5.502 5.492 6.181 Corriere delle Alpi 4.721 4.722 4.805 Quotidiano di Sicilia 6.371 6.149 3.954 Il Telegrafo 1.265 1.266 ———

Nell’ultima tabella mettiamo insieme i dati di vendita (sempre in edicola) dei quotidiani sportivi, separando i risultati dell’edizione del lunedì, che è sempre quella più venduta.

Quotidiani

sportivi Vendite febbraio 2018 Vendite gennaio 2018 Vendite

febbraio 2017 Gazzetta dello Sport Lunedì 149.045 143.715 160.957 Gazzetta dello Sport 136.731 133.652 142.723 Corriere dello Sport Lunedì 79.543 80.483 100.927 Corriere dello Sport 69.536 70.737 85.673 Tuttosport Lunedì 50.976 46.815 63.314 Tuttosport 43.651 46.464 53.163

Perché insistiamo sulle vendite in edicola e teniamo distinte le copie digitali? Per una serie di ragioni che è opportuno riassumere.