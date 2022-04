Vendite giornali febbraio 2022, altro chiodo sulla bara: tra un po’ si stamperanno in fotocopia

Giornali quotidiani, le vendite in edicola nel mese di febbraio 2022 sono solo un altro chiodo sulla bara. Il mercato ha perso un altro 11% rispetto al mese corrispondente di un anno prima. Il trend è lo stesso di gennaio e dei mesi precedenti. Le vendite sono di poco sopra il milione e 200 mila copie al giorno bei tempi quando la Federazione degli editori tromboneggiava, forse esagerando un po’, di un mercato da 7 milioni di copie. Si avvicina il momento in cui i giornali non si stamperanno più con le rotative ma con le fotocopiatrici. Guardate la tabella e piangete se avete a cuore la democrazia come ce la godiamo dal 1945. La stampa moritura ne è pilastro. Che ne sarà se i giornali moriranno?

La tabella con le vendite dei giornali nel mese di febbraio 2022

Nella terza colonna di cifre la percentuale indica quanto è rimasto delle vendite dell’anno prima. Per calcolare la percentuale di perdita, basta sottrarre il numero qui riportato da 1. Ad es. Il mercato (ultima riga) si è ridotto all’89% dell’anno precedente, 1-0,89=11.