Vendite giornali gennaio 2019: sempre più giù, un brutto inizio d’anno

ROMA – Vendite giornali quotidiani nel mese di gennaio 2019. L’anno è partito male: solo due testate, che insieme fanno appena 45 mila copie, segnano una crescita rispetto a un anno fa. Sono la Verità e Libero. Quest’ultimo però vende un quarto delle copie di dieci anni fa.

Per gli altri il segno è meno. Cala anche il Giorno, protagonista di un 2018 brillante. La dolorosa sensazione è che si tratti di una tendenza inarrestabile. Può esserci un appiglio positivo nel fatto che rispetto a dicembre 2018, gennaio 2019 ha visto in crescita un certo numero di testate.

Ma sono poche copie. Per questo ho deciso che nei prossimi mesi non vi affliggerò più con le mie analisi e elucubrazioni. Vi proporrò le mie tabelle, lasciando a voi il giudizio. E ai lettori la sentenza. Alcune osservazioni meritano ancora, in questa ultima riflessione che vi espongo. Una annotazione riguarda Repubblica. In fondo aveva ragione Mario Calabresi, direttore estromesso a metà febbraio.

I risultati di vendita di Repubblica in gennaio sono in calo solo del 5,5% rispetto a gennaio 2018 e del 2,2% rispetto a dicembre 2018. Il Corriere della Sera è calato rispettivamente del 4% e del 2,2%. Nel gennaio del 2018 le vendite di Repubblica erano in calo del 18% sull’anno prima, quelle del Corriere della Sera solo del 5%. Le vendite di Repubblica erano appena il 36% di 10 anni fa, quelle del Corriere il 46% fatto 41 stampa 42.

Delude il Fatto a conduzione Marco Travaglio e a trazione grillina. Ha perso il 14% anno su anno, il 3% in gennaio rispetto a gennaio 2018. E vende il 41% di quanto vendette nel gennaio del 2011, primo mese registrato da Ads. Come la Stampa, il Fatto fa parte del gruppo che ha performato peggio. La Stampa ha perso il 14% delle copie gennaio su gennaio, il 3% di quelle vendute in dicembre, vende il 42% di quanto venduto nel gennaio del 2009 ma il 46% del venduto nel gennaio 2011, che fu di 218.332 mila copie.

Quotidiani

nazionali Gennaio 2019 Gennaio 2018 Dicembre 2018

Gennaio 2009 2019 su 01/2018 2019 su 12/2018 2019 su 01/2009 Corriere Sera 180.454 187.943 184.464 393.473 0,96 0,97 0,45 Repubblica 140.007 148.112 144.022 385.702 0,94 0,97 0,36 La Stampa 99.744 116.101 102.829 237.618 0,85 0,96 0,41 Il Giornale 44.478 52.878 45.660 150.433 0,84 0,97 0,29 Il Sole 24 Ore 45.139 48.261 45.164 150.561 0,93 0,99 0,29 Il Fatto 28.118 32.700 29.040 68.325 (2011) 0,90 0,91 0,39 (su 2011) Italia Oggi 16.754 24.027 16.520 16.486 0,69 1,01 1,01 Libero 23.173 22.586 23.839 99.929 1,02 0,97 0,23 Avvenire 23.154 24.260 22.999 25.000 0,95 1,00 0,92 Il Manifesto 7.378 7.535 7.480 20.198 0,97 0,98 0,36 La Verità 22.517 19.972 21.884 —— 1,12 1,02 ——

Quotidiani locali:

Quotidiani

locali Gennaio 2019 Gennaio 2018 Dicembre 2018 Gennaio 2009 2019 su 01/2018 2019 su 12/2018 2019 su 01/2009 Resto del Carlino 83.214 89.043 83.466 142.602 0,93 0,99 0,58 Il Messaggero 72.858 74.014 78.682 181.325 0,92 0,98 0,40 La Nazione 61.121 64.610 61.290 118.254 0,94 0,99 0,51 Il Gazzettino 40.525 42.339 40.911 77.304 0,95 0,99 0,52 Il Secolo XIX 35.407 38.401 36.196 87.042 0,92 0,97 0,40 Il Tirreno 31.658 35.778 32.223 78.128 0,88 0,98 0,40 L’Unione Sarda 31.946 34.148 32.618 63.808 0,93 0,97 0,50 Dolomiten 5.475 5.937 5.760 11.174 0,92 0,95 0,48 Messaggero Veneto 33.457 36.539 34.435 47.512 0,91 0,97 0,70 Il Giorno 39.857 43.374 40.568 59.049 0,98 0,91 0,67 Nuova Sardegna 28.071 29.892 28.722 56.152 0,93 0,97 0,49 Il Mattino 24.196 28.558 25.263 68.837 0,84 0,95 0,35 Arena di Verona 20.312 21.491 21.051 39.741 0,94 0,96 0,51 Eco di Bergamo 20.250 22.083 20.714 41.022 0,91 0,97 0,49 Gazzetta del Sud 16.341 19.864 16.905 44.408 0,82 0,96 0,36 Giornale Vicenza 19.000 20.384 19.947 35.257 0,93 0,95 0,53 Il Piccolo 17.656 19.663 18.404 34.944 0,89 0,95 0,50 La Provincia (Co-Lc-So) 16.575 17.814 16.996 35.377 0,93 0,97 0,46 Il Giornale di Brescia 16.994 18.224 17.638 36.774 0,93 0,96 0,46 Gazzetta del Mezzogiorno 16.299 17.920 17.826 41.655 0,90 0,91 0,39 Libertà 16.120 17.375 15.968 25.217 0,92 1,00 0,63 La Gazzetta di Parma 15.497 16.841 16.240 32.114 0,92 0,95 0,48 Il Mattino di Padova 14.914 17.058 15.072 29.784 0,87 0,98 0,50 La Gazzetta di Mantova 14.867 16.421 15.313 27.210 0,90 0,97 0,54 Il Giornale di Sicilia 11.733 13.595 12.166 46.575 0,86 0,96 0,25 La Sicilia 13.129 14.108 13.521 34.782 0,93 0,97 0,37 La Provincia di Cremona 11.462 12.526 11.730 19.703 0,91 0,97 0,58 Il Centro 10.901 11.560 10.649 23.688 0,94 1,02 0,46 Il Tempo 12.396 14.124 12.606 39.430 0,87 0,98 0,31 La Provincia Pavese 9.816 11.143 9.888 20.864 0,88 0,99 0,47 Alto Adige-Trentino 8.593 9.717 9.021 28.883 0,88 0,95 0,29 L’Adige 10.613 11.895 11.019 17.459 0,89 0,96 0,60 La Nuova Venezia 6.778 7.771 6.893 11.436 0,87 0,98 0,59 La Tribuna di Treviso 8.884 10.219 9.010 18.439 0,86 0,98 0,48 Nuovo Quot. di Puglia 8.871 9.236 8.553 17.665 0,96 1,03 0,50 Corriere Adriatico 11.305 12.525 11.655 17.081 0,90 0,96 0,66 Corriere dell’Umbria 8.651 9.959 8.975 19.215 0,86 0,96 0,45 La Gazzetta di Reggio 7.519 8.322 7.625 12.636 0,90 0,98 0,59 La Gazzetta di Modena 6.493 7.236 6.631 10.366 0,89 0,97 0,62 La Nuova Ferrara 5.289 6.058 5.447 10.295 0,87 0,97 0,51 Quotidiano del Sud 4.510 5.492 4.855 —– 0,82 0,92 —– Corriere delle Alpi 4.324 4.722 4.385 —– 0,91 0,98 —– Quotidiano di Sicilia 6.011 6.149 6.044 2.594 0,97 0,99 2,31 Il Telegrafo 890 1.266 873 —– 0,70 1,01 —–as

Nell’ultima tabella mettiamo insieme i dati di vendita (sempre in edicola) dei quotidiani sportivi, separando i risultati dell’edizione del lunedì, che è sempre quella più venduta.

Quotidiani

sportivi Gennaio 2019 Gennaio 2018 Dicembre

2018 Gennaio 2009 2019 su 01/2018 2019 su 12/2018 2019 su 01/2019 Gazzetta dello Sport Lunedì 129.161 143.270 135.525 346.809 0,90 0,95 0,37 Gazzetta dello Sport 129.315 133.276 132.031 278.278 0,97 0,97 0,46 Corriere dello Sport 62.208 70.419 64.081 183.546 0,88 0,97 0,33 Corriere dello Sport Lunedì 68.939 80.193 71.241 225.031 0,85 0,96 0,30 Tuttosport 41.522 46.573 44.418 105.834 0,89 0,93 0,39 Tuttosport Lunedì 44.357 46.653 44.532 116.097 0,99 0,99 0,38

Perché insistiamo sulle vendite in edicola e teniamo distinte le copie digitali? Per una serie di ragioni che è opportuno riassumere.

1. I dati di diffusione come quelli di lettura hanno uno scopo ben preciso, quello di informare gli inserzionisti pubblicitari di quanta gente vede la loro pubblicità. Non sono finalizzate a molcire l’Io dei direttori, che del resto non ne hanno bisogno.

2. Le vendite di copie digitali possono valere o no in termini di conto economico, secondo quanto sono fatte pagare. Alcuni dicono che le fanno pagare come quelle in edicola ma se lo fanno è una cosa ingiusta, perché almeno i costi di carta, stampa e distribuzione, che fanno almeno metà del costo di una copia, li dovreste togliere. Infatti il Corriere della Sera fa pagare, per un anno, un pelo meno di 200 euro, rispetto ai 450 euro della copia in edicola; lo stesso fa Repubblica.

3. Ai fini della pubblicità, solo le vendite delle copie su carta offrono la resa per cui gli inserzionisti pagano. Provate a vedere un annuncio sulla copia digitale, dove occupa un quarto dello spazio rispetto a quella di carta.

Il confronto che è stato fatto fra Ads e Audipress da una parte e Auditel dall’altra non sta in piedi. Auditel si riferisce a un prodotto omogeneo: lo spot, il programma. Le copie digitali offrono un prodotto radicalmente diverso ai fini della pubblicità.

Fonte Ads