Vendite giornali gennaio 2022, la metà di gennaio 2012 ma le copie on line sono solo un terzo di quelle perse

Vendite in edicola dei giornali quotidiani in Italia, gennaio 2022, anno nuovo, sempre peggio.

Siamo, come in dicembre 2021, a un mercato di soli 1,2 milioni di copie. Il calo, rispetto a un anno prima, è stato di altre 150 mila copie, un altro 11 per cento in meno. Un po’ meglio, direte, rispetto al meno 12,5% di dicembre su dicembre. Ma pesa il ritorno, limitato, degli sportivi post lockdown.

Il quadro delle vendite è desolante

Per le poche migliaia di copie guadagnate, unica eccezione, dalla Verita, ci sono Libero e il Fatto che ne perdono ben di più. Il Fatto lascia sul campo, anno su anno, un bel 20% di copie, fa il 60% in 10 anni. Il Corriere della Sera fa meno 9% sull’anno, meno 54% nel decennio.

Il giornale che in assoluto ha performato meglio, il Messaggero Veneto, forse perché rimasto indenne tranne piccola perniciosa parentesi dalle incursioni padronali, vede una pericolosa accelerazione. In dieci anni ha perso solo poco più di un terzo delle copie (mentre Repubblica ne ha perso due su tre).

Ma fra il gennaio 2021 e il 2022 ha lasciato sul campo quasi una copia su cinque.

Potete scommettere che un giorno il declino delle vendite si fermerà

Ci saranno , almeno fino a quando la morte non ci separerà, sempre i nostalgici di carta e inchiostro. Restano due incognite. Fino a quando le sempre più modeste vendite consentiranno di reggere i costi ereditati da una stagione d’oro. Saranno stati capaci gli editori di spostare se non in tutto almeno in larga parte il gettito cospicuo delle copie in edicola sulle copie digitali?

Il preludio non è esaltante. Negli ultimi dieci anni il mercato del giornali venduti in edicola si è ridotto alla metà (vedere penultima colonna a destra della tabella).

A fronte di un milione e 200 mila copie di carta perse, le copie o abbonamenti digitali sono a oggi attorno alle 430 mila, di cui 100 mila del Corriere della Sera, 83 mila del Sole 24 Ore, 50 mila di Repubblica, 23 mila del Fatto. E non ci sono significativi segni di crescita.

A fronte del risparmio sui costi di carta e stampa, le copie – abbonamenti sono a sconto dal 30 al 50% e oltre

Vante felo, diceva Carlo De Benedetti: tra il dire e il fare…

Fra il dire e il fare ci sono in mezzo una titanica revisione dei contenuti (quel che interessava gli italiani nel 1975 non tira più mezzo secolo dopo; e anche l’assurda grafica che ha rovinato i giornali la sua parte è ormai fuori del tempo ).

E un adattamento alla tecnologia altrettanto titanico. Non si tratta più di sistema di scrittura o di lastre di polimero. In gioco è il sistema di distribuzione e promozione delle notizie. Qui vanno concentrati gli sforzi e la cooperazione fra editori. Cosa assai difficile per gente assai presuntuosa, di modesta visione, abituata da sempre al gioco dell’incularella.