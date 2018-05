ROMA – Crisi dei giornali finita o effetto elezioni? I risultati delle vendite in edicola nel mese di marzo dei giornali italiani, confrontate con quelle del marzo 2017, rincuorano, almeno a metà. Molto più che nei mesi scorsi i giornali col segno più sono 9, quelli in pareggio o quasi sono 10. Se poi guardiamo i dati di lettura, custoditi dalla Federazione Editori come il segreto di Fatima, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] non saranno più quelli di 20 anni fa, ma sono sempre numeri impressionanti. Tanto per dire, 2 milioni di lettori ciascuno Repubblica e il Corriere, un milione Messaggero e Stampa, 3,5 milioni la Gazzetta dello Sport. Alla faccia di internet. Lo certifica la Ads (accertamento diffusione stampa) nel suo ultimo bollettino.

Torniamo alle vendite, che sono comunque il metro più giusto, perché hanno un effetto diretto sul conto economico delle aziende. Il segno più incorona 6 giornali locali: Giorno, Tempo, Corriere delle Alpi, Tribuna di Treviso, Nuova Venezia, Corriere dell’Umbria. Qui non dovrebbe pesare poco l’attenzione per i risultati del 4 marzo e la successiva manfrina. Il dato sembra più strutturale. Toccato il fondo della depressione, i giornali, in ordine sparso, cominciano a tornare a galla? Gran bella notizia per chi ama i giornali e più in generale per tutto quel variegato mondo che gira intorno alla stampa stampata. Se finisce l’emergenza, finiscono tagli, finiscono i salassi previdenziali. Finirà la tregua contrattuale? Sarà dura, perché i giornalisti nel loro insieme presentano un conto ben superiore ai ricavi di oggi e del prevedibile domani. Il problema è come adeguare gli stipendi alla nuova stagione.

L’effetto elezioni vale per i giornali “nazionali”: il Fatto, dopo mesi di calo, guadagna mille copie scarse e ne segna 36 mila vendute in aprile. Non è l’effetto grillino, forse anzi influisce quel tanto di distacco critico, perché anche la Stampa cresce e anche Libero, mentre il Manifesto è stabile e il Corriere perde solo 4 mila copie sul marzo 2017, collocandosi a quota 198 mila. Persino Repubblica perde meno, solo 18 mila copie, contro le 30 e più, anno su anni, dei mesi passati. Perde più del Corriere, 4 volte tanto. Fa pensare a Stampa Sera. Era l’edizione della Sera della Stampa. La compravano quelli che volevano andare al cinema e i commercianti e i buoni borghesi del centro di Torino. I suoi redattori volevano fare concorrenza al Manifesto, ma i proletari non compravano Stampa Sera, come non compravano l’Unità. Alla fine l’hanno chiusa.

Stesso film con Repubblica. Un esempio. Quando si parla di Flat tax, la prima preoccupazione di Repubblica è quella di dimostrare che i ricchi saranno avvantaggiati perché pagheranno meno tasse. Per i “poveri” nessuno miglioramento. Per forza, vien da dire: i “poveri” sono quella metà di italiani che già le tasse non le pagano.

In pochi mesi ho preso in mano Repubblica un paio di volte, e ho trovato lo stesso piagnisteo. Forse qualcuno dovrebbe spiegar loro che quei sempre meno che ancora comprano Repubblica sono proprio quei feroci ricchi bevitori di champagne (definizione di Orlando, Pd) e schiacciati da una aliquota marginale, più addizionali regionali, che si avvicina al 50%. Perché devono sentirsi addosso l’odio dei redattori di Repubblica? Sulla stessa strada sembra essersi avviata anche la Stampa, sia nei calcoli sulle tasse, sia in quell’atteggiamento sprezzante verso i lavori più umili e quindi meno pagati. Certo, per un giornalista che con un po’ di scatti di anzianità, pur al minimo di stipendio, porta a casa intorno ai 5 mila euro lordi, uno che si sbatte per guadagnarne 800 o 1.000 è po’ una vergogna. Poi vi chiedete perché i giornali non si vendono. C’è una forte discrasia fra l’animo di chi li scrive e le aspettative di chi li legge. Vedete voi.

Questo il quadro complessivo dei giornali a diffusione nazionale:

Quotidiani

nazionali Vendite marzo 2018 Vendite febbraio 2018 Vendite

marzo 2017

Il Corriere della Sera 194.381 189.345 198.149 La Repubblica 160.054 152.863 177.973 La Stampa 116.868 115.637 116.669 Il Giornale 54.192 52.891 57.665 Il Sole 24 Ore 47.839 48.798 54.897 Il Fatto Quotidiano 36.036 32.563 35.172 Italia Oggi 26.647 17.932 30.387 Libero 23.938 23.003 23.029 Avvenire 20.999 21.174 19.765 Il Manifesto 8.112 7.834 8.178 La Verità 20.864 20.465 23.222

Hanno dimezzato le copie, rispetto al 2007, anche i giornali locali. Che comunque hanno retto l’urto della crisi e dell’avvento delle news online meglio dei giornali a diffusione nazionale. Nella tabella che segue li ordiniamo per numero di copie vendute.

Quotidiani

locali Vendite marzo 2018 Vendite febbraio 2018 Vendite marzo 2017 Il Resto del Carlino 88.411 88.144 91.661 Il Messaggero 80.009 79.042 86.919 La Nazione 64.814 64.670 67.251 Il Gazzettino 42.257 42.055 46.357 Il Secolo XIX 38.644 38.843 41.055 Il Tirreno 35.269 35.854 38.580 L’Unione Sarda 35.271 34.420 36.295 Messaggero Veneto 36.647 36.350 36.682 Il Giorno 40.626 40.565 39.030 Nuova Sardegna 31.137 30.472 32.762 Il Mattino 28.199 28.153 30.977 L’Arena di Verona 21.772 21.639 23.147 L’Eco di Bergamo 21.707 21.740 22.550 La Gazzetta del Sud 19.847 19.592 20.750 Il Giornale di Vicenza 20.056 20.201 21.242 Il Piccolo 19.502 19.281 20.604 La Provincia (Co-Lc-So) 18.101 17.877 18.835 Il Giornale di Brescia 18.369 18.261 18.835 Gazzetta del Mezzogiorno 17.889 17.819 18.906 Libertà 17.041 17.146 18.278 La Gazzetta di Parma 16.602 16.563 17.452 Il Mattino di Padova 16.856 16.745 16.856 La Gazzetta di Mantova 16.099 16.101 16.965 Il Giornale di Sicilia 13.271 13.371 14.362 La Sicilia 15.056 14.788 15.881 La Provincia di Cremona 12.294 12.429 12.827 Il Centro 11.695 11.428 12.155 Il Tempo 14.260 14.364 14.271 La Provincia Pavese 11.178 11.033 11.881 Alto Adige-Trentino 9.703 9.597 10.979 L’Adige 12.077 11.921 12.409 La Nuova Venezia 7.869 7.726 7.606 La Tribuna di Treviso 10.277 10.056 10.193 Nuovo Quot. di Puglia 9.334 9.135 9.794 Corriere Adriatico 12.515 12.316 13.281 Corriere dell’Umbria 9.940 9.810 9.457 La Gazzetta di Reggio 8.298 8.241 8.613 La Gazzetta di Modena 7.183 7.211 7.561 La Nuova Ferrara 6.156 6.025 6.364 Quotidiano del Sud 5.552 5.502 6.100 Corriere delle Alpi 4.737 4.721 4.612 Quotidiano di Sicilia 6.570 6.371 4.133 Il Telegrafo 1.273 1.265 ——

Nell’ultima tabella mettiamo insieme i dati di vendita (sempre in edicola) dei quotidiani sportivi, separando i risultati dell’edizione del lunedì, che è sempre quella più venduta.

Quotidiani

sportivi Vendite marzo 2018 Vendite febbraio 2018 Vendite

marzo 2017 Gazzetta dello Sport Lunedì 149.039 149.045 157.556 Gazzetta dello Sport 137.086 136.731 140.528 Corriere dello Sport Lunedì 78.074 79.543 96.801 Corriere dello Sport 68.033 69.536 82.270 Tuttosport Lunedì 47.049 50.976 56.115 Tuttosport 44.333 43.651 51.419

Perché insistiamo sulle vendite in edicola e teniamo distinte le copie digitali? Per una serie di ragioni che è opportuno riassumere.