ROMA – Vendite dei quotidiani in Italia sempre più giù. Ads certifica un altro mese di desolazione. Ads è l’istituto che da 40 anni registra le vendite e le diffusioni dei giornali italiani. Copie vendute e copie tarocche. Qui noi facciamo riferimento alle sole copie vendute in edicola. Ad ogni copia venduta in edicola corrisponde un deliberato gesto d’acquisto. Un gesto importante e impegnativo. Ogni volta fa almeno un euro e mezzo. Se pensate che a Venezia, ai piedi del ponte di Rialto, ho pagato un euro un caffè. Al banco, certo, ma a Venezia.

Ottobre registra cali per quasi tutti. Il confronto da fare è fra ottobre 2017 e ottobre 2016. Il calo da settembre è scontato. A settembre c’è ancora gente in ferie e in ferie si legge di più. Anche i giornali.

Il dato che colpisce di più è la continua erosione di Repubblica. Siamo a quota 163 mila. Esattamente 163.238. Da quota 198.765 di un anno fa sono più di 35 mila copie di calo. Siamo vicini alle vendite della Stampa, scesa nel periodo di sole 6 mila copie da 124.400 a 118.600. Pensare che una volta Repubblica vendeva quasi il doppio della Stampa. Nel 1992 Repubblica vendeva il venerdì fino a 850 mila copie, negli altri giorni quasi 700 mila. Poco di meno vendeva il Corriere della Sera.

Dopo 9 anni di gestione De Benedetti, il giornale fondato da Scalfari, Caracciolo e Formenton-Mondadori sta scivolando verso il punto di non ritorno.

Viene una struggente malinconia.

Forse la spiegazione è che la gente è stufa di giornali anti, di giornale a tesi preconcetta, dove anche la cronaca nera è imprigionata dal pregiudizio. A sinistra come a destra.

Questo sospetto sembra confermato dal declino del Fatto, calato in ottobre di oltre 4 mila copie rispetto a un anno fa, pericolosamente vicino alla soglia della 30 mila copie in giù. Un anno fa vendeva 36.403 copie, nel 2017 sono state 31.973. E la Verità di Belpietro ha iniziato a perdere terreno: da 25.955 a 20.266 copie, un pelo sotto Libero, che è a quota 23.375. E il Giornale, fondato da Montanelli, è a 53 mila copie. 20 anni fa ne vndeva 240 mila.

Una conferma viene, al contrario, dal Corriere della Sera. Sembra aver trovato una sua collocazione. Anche il Corriere ha perso due terzi delle sue vendite di un tempo. È sceso a 191.321 copie da 205.049. Ma negli ultimi mesi il declino appare meno forte. In ottobre sono state sono 14 mila in meno, contro le 35 mila di Repubblica. Magra consolazione, il distacco da Repubblica aumenta, il Corriere è sempre più primo.

La gente vuole notizie, vincono i giornali locali, dal Giorno, sempre in crescita, questo mese passato da 37.571 a 41.200 al Corriere dell’Umbria, alla Gazzetta di Modena, alla Nuova Venezia, alla Nuova Ferrara, alla Tribuna di Treviso. Il resto è un camposanto.

Vorrei offrirvi una nota di consolazione. Già 40 anni fa, quando la maggior parte di voi non conosceva ancora questo mondo, i giornali erano dati per morti. Poi vennero Giovannini, Caracciolo, Scalfari, Lenzi. I giornali conobbero una nuova stagione gloriosa. A un certo momento il Gruppo Espresso arrivò a valere in Borsa quasi quanto la Fiat. Nonostante i disastri degli Ottone, Fiengo, Crespi. Nonostante il napalm di Berlusconi e dei suoi complici post comunisti.

Ci sarà un nuovo Messia? Non ne vedo. Costa non è Giovannini e Cairo non è né Caracciolo ne Berlusconi. Calabresi? Molinari? Travaglio? Lenzi e Montanelli si rivoltano nella tomba. Lotti e Damiano fanno di tutto per completare l’opera di devastazione. E comunque, rispetto ai giornali, non valgono un’unghia di Misasi. E nemmeno di Craxi.

Ed ecco la tabella ormai consueta, desunta da Ads, l’istituto che da 40 anni certifica le tirature e le vendite dei giornali in Italia. Per ogni testata ci sono 3 righe. Si riferiscono rispettivamente a ottobre 2017, ottobre 2016 e settembre 2017. Clicca qui per i dati precedenti.

Questo il quadro complessivo dei giornali a diffusione nazionale:

Quotidiani

nazionali Vendite ottobre 2017 Vendite settembre 2017 Vendite

ottobre 2016

Il Corriere della Sera 191.321 198.761 205.049 La Repubblica 163.238 173.026 198.765 La Stampa 118.600 123.585 124.400 Il Giornale 53.729 55.779 60.705 Il Sole 24 Ore 50.844 50.549 67.192 Il Fatto Quotidiano 31.973 32.267 36.403 Italia Oggi 19.466 18.106 29.143 Libero 23.375 24.978 24.971 Avvenire 23.242 19.372 20.600 Il Manifesto 7.839 7.714 8.831 La Verità 20.266 21.286 25.955

Hanno dimezzato le copie, rispetto al 2007, anche i giornali locali. Che comunque hanno retto l’urto della crisi e dell’avvento delle news online meglio dei giornali a diffusione nazionale. Nella tabella che segue li ordiniamo per numero di copie vendute.

Quotidiani

locali Vendite ottobre 2017 Vendite settembre 2017 Vendite ottobre 2016 Il Resto del Carlino 88.750 92.136 95.631 Il Messaggero 82.899 87.012 92.565 La Nazione 64.878 67.574 72.453 Il Gazzettino 43.555 45.894 50.082 Il Secolo XIX 39.257 41.384 43.138 Il Tirreno 36.921 38.931 40.528 L’Unione Sarda 35.179 37.339 39.761 Messaggero Veneto 36.349 37.018 38.517 Il Giorno 41.200 42.192 37.571 Nuova Sardegna 30.735 32.880 34.536 Il Mattino 29.671 30.443 33.602 L’Arena di Verona 21.657 22.450 24.688 L’Eco di Bergamo 22.720 22.125 24.690 La Gazzetta del Sud 19.754 20.578 22.528 Il Giornale di Vicenza 20.275 20.957 22.355 Il Piccolo 20.254 20.190 21.974 La Provincia (Co-Lc-So) 18.264 18.430 20.037 Il Giornale di Brescia 18.639 19.043 20.222 Gazzetta del Mezzogiorno 18.222 18.674 19.952 Libertà 17.410 17.507 18.750 La Gazzetta di Parma 17.118 17.274 18.863 Il Mattino di Padova 17.147 17.374 18.279 La Gazzetta di Mantova 16.315 16.259 17.725 Il Giornale di Sicilia 14.000 14.641 16.921 La Sicilia 15.033 15.624 17.203 La Provincia di Cremona 12.720 12.590 13.582 Il Centro 11.153 11.747 12.816 Il Tempo 14.333 14.722 14.807 La Provincia Pavese 11.314 11.425 12.595 Alto Adige-Trentino 9.747 9.913 12.217 L’Adige 11.690 12.188 12.394 La Nuova Venezia 7.794 7.794 7.661 La Tribuna di Treviso 10.101 10.219 10.627 Nuovo Quot. di Puglia 9.582 10.450 10.525 Corriere Adriatico 12.673 13.137 14.223 Corriere dell’Umbria 10.595 10.725 10.273 La Gazzetta di Reggio 8.397 8.366 8.902 La Gazzetta di Modena 7.413 7.478 7.417 La Nuova Ferrara 6.310 6.548 6.495 Quotidiano del Sud 5.601 5.780 6.743 Corriere delle Alpi 4.650 4.732 4.650 Quotidiano di Sicilia 5.952 5.278 3.448

Nell’ultima tabella mettiamo insieme i dati di vendita (sempre in edicola) dei quotidiani sportivi, separando i risultati dell’edizione del lunedì, che è sempre quella più venduta.

Quotidiani

sportivi Vendite ottobre 2017 Vendite settembre 2017 Vendite

ottobre 2016 Gazzetta dello Sport Lunedì 162.912 174.653 170.353 Gazzetta dello Sport 139.252 159.401 146.800 Corriere dello Sport Lunedì 92.722 97.544 101.854 Corriere dello Sport 76.951 84.828 84.004 Tuttosport Lunedì 52.545 56.166 61.388 Tuttosport 45.833 52.432 54.532

Perché insistiamo sulle vendite in edicola e teniamo distinte le copie digitali? Per una serie di ragioni che è opportuno riassumere.