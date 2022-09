Le vendite dei giornali quotidiani in edicola in Italia nel mese di luglio 2022 hanno toccato un altro punto di minima.

Non in valore assoluto, perché luglio è da sempre uno dei mesi di maggiore diffusione. Ma nel confronto con gli anni passati.

Mi spiego. Nel luglio 2022 si sono vendute in Italia un milione e 245 mila copie, un po’ di più del milione e 183 mila di giugno. Ma mentre in giugno il calo rispetto al 2021 era stato del 10%, luglio vede il mercato scendere del 12%. Molto dipende dalla crisi degli sportivi, ma anche gli altri non se la passano bene.

Se poi si confronta il luglio 2022 con quello di 10 anni fa la crisi depressiva vi sovrasta. In dieci anni i giornali italiani hanno perso quasi tre quarti delle loro vendite.

Quel che è peggio è il fatto che gli abbonamenti digitali non crescono, sono fermi attorno a quota 450 mila.

Sono 20 anni che le vendite sono in caduta libera. Sono 20 anni che abbiamo imparato che la tecnologia prevale sul contenuto, che Google e Facebook hanno sostituito le edicole. Ormai dominano ma nessuno sembra accorgersene. Sembrano tutti come dei topolini rassegnati alla dose letale.

Gli editori sono alla deriva. Il Corriere della sera vende meno che si tempi di Albertini.

Repubblica è ai livelli del 1976, anno del lancio. La Stampa vende in tutto quanto una volta vendeva fuori del Piemonte. Il Fatto con tutta la sua prosopopea grillina vende come la Provincia di Treviso di Valentini. Il successo editoriale del momento, la Verità, vende poco più della Nuova Sardegna di Rovelli.

Il governo da vent’anni latita, destra e sinistra uniti nella volontà di ucciderli. Il loro filosofo è stato D’Alema, il boia Berlusconi, i killer tutti gli altri. Dovremo dire viva Meloni?

La tabella con le vendite dei giornali nel mese di luglio 2022