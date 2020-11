Vendite giornali settembre 2020, lunga agonia mentre intorno tutto tace

Vendite in edicola dei giornali quotidiani in Italia, una lunga agonia. Le vendite sono in continuo calo per i giornali italiani distribuiti attraverso le edicole. E intorno tutto tace.

Il mercato delle vendite dei giornali ha preso una nuova botta, calando, settembre 2020 su settembre 2019 del 16%. In settembre sono state vendute un milione e 664 mila copie. Un anno fa furono un milione e 977 mila. Sono 300 mila copie. Moltiplicate per 30 e per un euro e dieci che è il netto per l’editore su un prezzo di un euro e mezzo. Ma c’è anche chi ha un prezzo più alto.

Fa quasi un milione di ricavi in meno in un solo mese per il sistema. Pesa su tutto la crisi degli sportivi, conseguenza del blocco del campionato e della successiva disaffezione dei tifosi. Conta anche come i giornali sono fatti. Svettano il Messaggero Veneto e i tre quotidiani veneti Nuova Venezia, Mattino di Padova e Tribuna di Treviso. Non dipende dal territorio ma da come il giornale si rapporta al territorio.

Il Messaggero ha avuto un periodo di crisi quando una cervellotica imposizione da Roma determinò una linea un po’ troppo ultra in aree poco congeniali ai friulani. E anche un po’ a tutti noi. Cambiato direttore, ha faticato un po’ ma oggi è il giornale che perde meno di tutti, un minimo del 5%. Di questi tempi è un record.

Per chi ama questo genere di confronti.

Faccio notare che in settembre si è leggermente ridotto il gap fra Corriere della Sera, primo con 165 mila copie vendute in edicola e Repubblica, secondo con 132 mila. La differenza è di 33 mila copie. Un anno fa era di 40 mila copie. Il Corriere settembre su settembre ha perso il 10% delle vendite, Repubblica solo, si fa per dire, l’8. Sommando il calo del Corriere al 30 per cento lasciato sul campo dalla Gazzetta dello Sport durante la settimana e al 33% il lunedì, viene da pensare con amarezza alle ambizioni della Rcs.

il Fatto Quotidiano, che nei mesi scorsi ha sbandierato risultati straordinari sia in edicola sia negli abbonamenti on line. Per questi ultimi gioca molto il prezzo. Forse si sono accorti che il successo a sconti molto alti era pericoloso per le vendite in edicola e si sono fermati. Il giornale di carta, mentre si allontana l'effetto Boffano (il condirettore che nel primo semestre aveva un po' svelenito il giornale) perde il suo sano 8 per cento. Un po' meglio del meno 16% patito in agosto, ma sempre un brutto segnale. Ma per queste dobbiamo aspettare i prossimi bilanci, annuali o interinali, per capirne il vero effetto sul conto economico. Le copie vendute in edicola portano tre quarti del prezzo di copertina nelle casse dell'editore, quindi più di un euro a copia. Gli abbonamenti per le copie on line sono invece proposti a prezzi anche stracciati, Rimando qui alle considerazioni di un mese fa.

Ho un po’ controllato e mi pare che la situazione sia stabile. Penso che qualcuno si chieda quanto prezzi così allettanti cannibalizzino le vendite in edicola.

Certo, le copie digitali sono importanti ai fini della penetrazione della testata, ma valgono poco sul piano dei ricavi e ancor meno pubblicitariamente. Infatti, la forza del giornale di carta dal pdv pubblicitario è nell’impatto delle immagini. Non a caso le case di moda alla fine hanno preferito i quotidiani alle riviste, per il target e per il display. Ma se guardate un giornale cartaceo nella sua versione on line, quasi non vi accorgete della pubblicità.

Già sul computer il rapporto è in scala ridotta.

Se poi usate lo smartphone la partita è persa. Poi ci sono anche gli abbonamenti postali (quelli a distribuzione diretta costano troppo e non sono più giustificati dai sempre calanti incassi pubblicitari). Ma questo tuoi di distribuzione funziona solo in alcune zone del fu Impero Austro Ungarico. Per il resto, alcuni geni che si sono succeduti agli inizi di questo secolo, rigorosamente di sinistra, hanno demolito un sistema di sovvenzioni in nome di una Europa cui non ne poteva fregare di meno.

Per questo mi concentro sempre sulle vendite in edicola. Da esse dipende il flusso di denaro fresco e pesante. Il fatto che il filone si assottigli sempre più, nell’indifferenza e nell’incapacità generale, fa temere il peggio. (Fonte Ads).