Vendite in edicola dei giornali quotidiani italiani nel mese di settembre 2022. Rispetto ad agosto, il calo è dell’8%, contro il 10%, sono altre 110 mila copie perse (rispetto alle 140 mila di agosto).

In 3 anni, dal settembre 2019 a questo ultimo se ne sono andate 700 mila copie, da un milione e 977 mila a 1 milione 279 mila. Quale settore industriale regge con un calo-crollo del 35 per cento?

Ma il dato che più allarma è la differenza fra le copie di carta perse e quelle digitali acquisite.

Le copie cartacee perse in settembre sono state 110 mila, quelle nuove 34 mila in più rispetto al settembre di un anno fa. Ancor più amara è la constatazione che se ci sono testate che crescono in modo significativo nel digitale, altre ce ne sono che perdono anche lì. Non piace il giornale? Non sono capaci a promuoverlo? Ai posteri, se avranno interesse, l’ardua sentenza.

Per il momento possiamo solo constatare che la situazione è tragica e che solo il Governo può porvi rimedio.

La tabella con le vendite dei giornali nel mese di settembre 2022