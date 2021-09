Verifica C19, guida all’utilizzo dell’applicazione su smartphone Android e iOS

Di fronte a norme sempre più rigorose, (è di pochi giorni fa la notizia che il green pass sarà obbligatorio da ottobre per dipendenti pubblici e per chi lavora in bar, ristoranti, palestre), diventa sempre più importante imparare il funzionamento di VerificaC19.

Cioè l’app che consente di verificare la validità del green pass con lo smartphone, disponibile gratuitamente sia su cellulari Android che su iPhone e sistema operativo iOS. Insieme a MisterGadget.Tech approfondiamo il funzionamento di un’app che attualmente appare sempre più indispensabile per poter provare a tornare alla normale socialità.

Dove scaricare l’app VerificaC19

L’app VerificaC19 è scaricabile direttamente dal Google Play Store oppure dall’ AppStore di Apple in modo totalmente gratuito. VerificaC19 è compatibile con tutti i dispositivi presenti sul mercato. Anche se il suo funzionamento può risultare problematico se non si dispone di smartphone di ultima generazione, con fotocamera di buona qualità e definizione superiore, che permettono di leggere il QR anche in condizioni non ottimali.

Sviluppata in sinergia tra i ministeri della Salute, dell’Economia, dell’Innovazione e Sviluppo Tecnologico e il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19, VerificaC19 è un’applicazione ufficiale del Governo Italiano.

La app VerificaC19 è in grado di leggere e verificare l’autenticità delle Certificazioni verdi COVID-19 prodotte in Italia dalla Piattaforma nazionale- DGC del Ministero della salute e dei Certificati europei digitali COVID (“EU Digital COVID Certificate”) rilasciati dagli altri Stati Membri dell’Unione Europea.

Come installare l’app VerificaC19 su Android e iOS

L’installazione dell’app VerificaC19 è estremamente semplice. Basta cliccare il pulsante installa dentro Google Play Store o Apple AppStore e completare la procedura. Al primo accesso sull’app verrà richiesto il permesso di accedere alla fotocamera dello smartphone, necessario per consentire la scansione del codice QR del green pass.

Come si utilizza l’app VerificaC19 su Android e iOS

Il funzionamento dell’app VerificaC19 è simile su tutti i dispositivi, con schermate identiche e identico metodo di funzionamento. Una volta effettuato l’accesso, l’app VerificaC19 presenta un menù lineare ed intuitivo con in basso il pulsante di attivazione della verifica “Scansiona il QR Code”.

Una volta attivata la scansione il QR code del green pass viene letto e ne viene verificata l’autenticità utilizzando la chiave pubblica di firma del certificato. Una volta decodificato il contenuto informativo della Certificazione verde COVID-19 o dell’“EU Digital COVID Certificate” la app mostra le informazioni principali in esso contenute: nome, cognome e data di nascita dell’intestatario del certificato; validità del certificato green pass.

La lettura del Green Pass tramite l’app VerificaC19 è possibile sia su carta che sullo schermo di un altro smartphone. Ecco però alcuni consigli su come aiutare al meglio il funzionamento dell’applicazione.

se il Green Pass è stampato su carta l’unico consiglio davvero utile, e l’unica discriminate che incide sulla lettura, è la presenza di una buona luminosità.

nel caso in cui il green pass venga invece verificato da smartphone, è opportuno alzare al massimo la luminosità del display del cellulare che contiene il QR Code del green pass.

La lettura della certificazione potrebbe risultare difficoltosa se il QR code presentato non è quello originale ma una foto scattata dello stesso, così come rappresenta un limite l’impossibilità di accendere la torcia quando si fa la verifica del green pass stampato su carta.

La app VerificaC19 e la privacy

L’app VerificaC19 rispetta pienamente le normative di privacy e funziona offline. A patto che almeno una volta al giorno venga effettuato un accesso alla rete internet in modo tale da collegarsi al back-end della piattaforma nazionale per il green pass. Che a sua volta è collegata al gateway europeo “DGCG”, dove sono rese disponibili le chiavi per firmare i green pass ammessi.

Nessuna informazione rilevata dalla app viene scambiata, trasmessa o memorizzata in fase di verifica. L’app VerificaC19 nasce in particolare per consentire agli operatori che hanno l’obbligo di verifica del green pass, come i ristoratori, di controllare la validità della certificazione verde, ma può essere in realtà scaricata, installata ed usata liberamente da chiunque.

Come aggiungere il Green Pass ad Apple Wallet

Premendo due volte il tasto di accensione del vostro iPhone, si può accedere ad “Apple Wallet”, lo spazio dove è possibile raccogliere carte di credito, carte di imbarco e ora, volendo anche il Green pass per il vaccino COVID . Per farlo bisogna passare attraverso un’applicazione esterna chiamata Stocard e utilizzata da milioni di persone per memorizzare le carte fedeltà delle diverse catene di negozi.

Il procedimento è estremamente semplica: basta aprire l’applicazione Stocard, premere il pulsante per aggiungere una nuova carta fedeltà e dall’elenco dei possibili partner selezionare certificato verde covid 19. Dopodiché sarà necessario scansionare il codice QR direttamente dal documento stampato, oppure importare il codice direttamente dal vostro rullino fotografico.

Sulla card del certificato verde covid 19, all’interno del app Stocard, in alto a destra, troverete tre puntini: cliccandoci sopra troverete la voce aggiungi a wallet. In questo modo avrete il vostro Green pass su iPhone dentro Apple Wallet.