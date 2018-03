ROMA – C’è una telegiornalista che sta facendo parlare di sé ultimamente, complice anche lo scambio infuocato con Vittorio Sgarbi di due giorni fa. Si chiama Veronica Gentili, è anche attrice e ha un blog sul sito del Fatto Quotidiano.

Gentili, romana di 35 anni, è stata ospite di La7 a L’Aria che tira e a Coffee break. Ma a darle fama sul web è stato soprattutto l’acceso scontro con il critico d’arte ferrarese, che l’ha insultata pesantemente e al quale lei ha risposto a tono.

Di lei fa un ritratto Dagospia:

Tirata su a “gauche di pollo” e spuntature di sinistra nei salotti bene della Romanella post Pci, con un padre super-dirigente Rai, la Gentili ha frequentato le aule massimaliste del Liceo Mamiani. Un passato (non glorioso) da attrice e una seconda, promettente, trasformazione in agguerrita tele-opinionista.Lanciata nel 2013 da Formigli, che ospito’ un suo monitante intervento (“Mi arrogo la presunzione morale di parlare per una generazione…”), è stata poi accolta da Travaglio sul sito del “Fatto quotidiano” e… a cena. Nel 2014, infatti, “Novella 2000” pizzicò i due, tete-à-tete, in un ristorante romano.