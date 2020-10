Virgilio Video cambia: restyling grafico e nuovo formato pubblicitario

Virgilio video rinnova la propria piattaforma e lancia il formato pubblicitario del preroll plus.

Italiaonline, prima internet company italiana, rinnova una delle sue property più popolari: Virgilio Video, la piattaforma che propone ogni giorno i video più attuali, curiosi, utili ed emozionanti della rete e lancia sul mercato un nuovo formato pubblicitario esclusivo, il preroll plus.

Virgilio Video: il restyling grafico

Il restyling grafico di Virgilio Video parte dalla Home Page, che si apre su una selezione dei migliori video del momento, scelti e curati editorialmente. La pagina video di secondo livello, essenziale ed equilibrata, mostra un player bene in evidenza e tutte le informazioni relative al video e i pulsanti di condivisione in primo scroll.

La grande varietà di contenuti presenti all’interno della library di Virgilio Video è stata riorganizzata in tre aree:

-CANALI, con contenuti legati ai temi caldi: dalle news allo spettacolo, dal gossip alle ultime trovate tecnologiche

-RUBRICHE, dedicata alle passioni, agli approfondimenti, ai tutorial e al fai-da-te

-KIDS, lo spazio di Virgilio Video dedicato ai più piccoli che si arricchisce di contenuti edutainment.

La figura di Pog

Tra essi, Scopro e imparo con POG. Una serie animata di edutainment interamente realizzata e prodotta da Italiaonline, dal concept, alla grafica al doppiaggio.

Protagonista è l’alieno POG, guida turistica intergalattica. Guida che porterà i piccoli visitatori di Virgilio Video a spasso nello spazio e nel tempo al fine di stimolarne le curiosità e l’apprendimento.

Le novità in ambito pubblicitario

Virgilio Video si presenta al mondo degli inserzionisti pubblicitari con un nuovo formato denominato Preroll+. Che affianca al tradizionale Preroll standard un formato Display, sia desktop sia mobile, che viene erogato contestualmente alla visualizzazione dello spot pubblicitario video e garantisce la full domination video col vantaggio di:

– rafforzare il messaggio pubblicitario, integrando lo spot video con informazioni aggiuntive e maggiori dettagli

– assicurare visibilità e continuità di presenza al brand, anche al termine dello spot preroll

– costruire uno storytelling in grado di attirare maggiormente l’attenzione degli utenti.

Il tutto in un ambiente assolutamente brand-safe, obiettivo primario sia su Virgilio Video che su tutte le altre property del gruppo che vantano, nel loro complesso, 26,2 milioni i utenti unici mese di cui 22,3 da mobile, per una market reach del 62%*.

Samsung ha deciso di tenere a battesimo la nuova proposta di advertising di Virgilio Video sponsorizzandone il lancio con una pianificazione settimanale del Preroll+ dedicata al suo Samsung Galaxy S20 FE.

“L’impegno e l’investimento nella qualità del nostro prodotto video continua, sia lato utenti, per i quali abbiamo rinnovato il layout di Virgilio Video e riorganizzato e rinnovato i contenuti, sia lato inserzionisti, con l’introduzione di un nuovo formato pubblicitario in cui crediamo molto e che ha come caratteristica distintiva il fatto che agisce contemporaneamente sulla parte alta del funnel di comunicazione che su quelle più basse, grazie alla presenza dell’elemento display coordinato con il preroll. Come sempre ci poniamo come un partner di riferimento per brand che vogliono gestire un posizionamento premium”, ha dichiarato Domenico Pascuzzi, Marketing Director Publishing Italiaonline.