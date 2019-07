ROMA – Vodafone down in tutta Italia il 29 luglio. Gli utenti della compagnia telefonica stanno segnalando disservizi a catena che riguardano sia le chiamate che la connettività a internet. La maggior parte delle segnalazioni arrivano dal centro-nord e al momento non ci sono comunicazioni ufficiali dall’operatore.

Stando a quanto riportato dal sito Downdetector, specializzato nel raccogliere le segnalazioni di disservizi da parte degli utenti, in molti dalle 11.30 circa del 29 luglio stanno segnalando un malfunzionamento di Vodafone. Inoltre, le segnalazioni sono salite a un picco vertiginoso intorno alle 12 di lunedì.

La maggior parte delle segnalazioni provengono dalle grandi città come Roma, Perugia, Brescia. Milano e Torino. Gli utenti hanno scritto alla pagina Twitter dell’operatore, che sta valutando segnalazione per segnalazione ma non ha ancora fornito una comunicazione ufficiale del possibile guasto. (Fonte Downdetector e Twitter)