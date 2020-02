ROMA – Numerosi utenti hanno segnalato nelle ultime ore sul sito downdetector.it, dei problemi alla rete Vodafone, che rendono difficoltosa la navigazione su Internet sia da desktop che da mobile. Il picco delle segnalazioni, provenienti prevalentemente da Milano, Firenze, Roma e Napoli, si è verificato attorno alle 11:15 del 10 febbraio.

I problemi riguardano soprattutto la lentezza della connessione, che in molti casi non permette agli utenti di navigare su Internet in tranquillità. Dopo l’ultima interruzione del servizio, che secondo downdetector.it risale alle 11:14, la situazione sembrerebbe essere tornata alla normalità. Il sito indica che al momento non sono presenti problemi sulla rete Vodafone, come emerge anche dal netto calo delle segnalazioni inviate dagli utenti.