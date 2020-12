WhatsApp nel 2021 smetterà di funzionare su alcuni smartphone iPhone e Samsung: ecco quali

Come ogni anni, anche nel 2021 WhatsApp smetterà di funzionare su alcuni smartphone. Questo perché gli sviluppatori procedono col consueto rinnovamento, con l’app di messaggistica istantanea che non funzionerà più sui sistemi operativi più obsoleti. Ce ne sono molti di smartphone che dall’inizio del prossimo anno non supporteranno più l’app.

I sistemi operativi più vecchi infatti sono troppo obsoleti per supportare le costanti novità introdotte per WhatsApp, che smetterà quindi di funzionare su alcuni smartphone.

WhatsApp 2021, l’elenco degli smartphone cu sui non funzionerà più

Tra i modelli più noti, su cui WhatsApp non funzionerà più, ci sono l’iPhone 4S, l’iPhone 5, l’iPhone 5C, l’iPhone 5S, l’HTC Desire, il Samsung Galaxy S2, il Motorola Droid Razr e il Huawei Ascend P1.

Per essere certi che il vostro smartphone non sia interessato al WhatsApp non più attivo è necessario controllare il sistema operativo. Come riporta Leggo, si fa attraverso il menu Impostazioni e le Informazioni di sistema. I sistemi operativi obsoleti, per cui WhatsApp non funzionerà più, sono le versioni precedenti ad iOS 9, Android 4.0.3 e quelle successive a KaiOS 2.5.1.

WhatsApp e gli sfondi personalizzati

Altre novità su WhatsApp: arrivano gli sfondi personalizzati delle chat e anche un nuovo pacchetto di sticker animati in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). Sono le novità annunciate per i prossimi giorni dall’applicazione che conta oltre due miliardi di utenti nel mondo.

Per quanto riguarda gli sfondi personalizzati su WhatsApp, ci saranno quattro novità: la possibilità di utilizzare sfondi personalizzati in ogni singola chat. Sfondi predefiniti di diverso colore. Una galleria di sfondi più ricca e aggiornata. La possibilità di impostare sfondi diversi per le due diverse modalità di utilizzo, quella classica e quella scura.

In particolare, si potranno rendere le chat riconoscibili utilizzando uno sfondo personalizzato, in moda da poterle distinguere chiaramente ed evitare di inviare il messaggio sbagliato nella chat sbagliata. (Fonti Leggo e Ansa).