ROMA – WhatsApp ha aumentato il numero di partecipanti alle chiamate e videochiamate di gruppo a otto partecipanti.

La novità è stata rilasciata nelle ultime ore nelle nuove versioni beta di WhatsApp per Android e iOS e nel giro di giorno sarà disponibile per tutti.

Si tratta di una delle novità più importanti degli ultimi anni, molto di più della modalità scura e di altre strumenti rilasciati in questi mesi.

Finora il limite di partecipanti per le chiamate di gruppo era di quattro persone. Innalzando il limite fino a otto persone, WhatsApp si candida a essere anche una valida alternativa alle tante piattaforme per le videoconferenze in ambito lavorativo.

Come fare videochiamate WhatsApp fino a 8 partecipanti

Innanzitutto bisogna aggiornare l’app alla versione 2.20.133 beta di Android e 2.20.50.25 beta per iOS.

Il nuovo limite imposto da WhatsApp per chiamate e videochiamate di gruppo non cambia il modo in cui si effettuano.

Si entra all’interno del gruppo, si preme sull’icona con la telecamera e appare una nuova finestra sullo schermo. A questo punto si deve premere sulla voce “Nuovo gruppo chiamata” e selezionare i contatti da aggiungere alla call.

Nel caso in cui si vogliano aggiungere persone non presenti nel gruppo, basta avviare la videochiamata e premere sull’icona con l’omino in alto a destra e inserire il nome del contatto salvato in rubrica. (fonte LIBERO TECNOLOGIA)