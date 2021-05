WhatsApp aggiornamento 15 maggio sulla privacy: cosa succede se non si accetta

Il prossimo 15 maggio è il termine entro cui accettare e fare l’aggiornamento WhatsApp sulla privacy, aggiornamento che era in programma già dal mese di febbraio. Ma cosa succede se non viene fatto? L’app non sarà eliminata, ma sarà limitata.

Aggiornamento WhatsApp, cosa succede se non lo fai

“Se non accetterai i termini entro il 15 maggio – si legge tra le FAQ del servizio – WhatsApp non eliminerà il tuo account. Tuttavia, non avrai a disposizione tutte le funzionalità dell’applicazione finché non accetti. Per un breve periodo di tempo, potrai ancora ricevere chiamate e notifiche, ma non potrai leggere o inviare messaggi dall’applicazione”.

Negli altri continenti, se non verrà cliccato “accetta” sulla notifica che viene spedita da Facebook, sarà possibile fare chiamate e ricevere notifiche ma non sarà possibile scrivere e leggere messaggi dalla app. WhatsApp sottolinea che questa condizione durerà per un breve periodo. Da alcuni documenti consegnati ai partner commerciali si evince che questo breve periodo dovrebbe essere limitato a soli quindici giorni.

Ma cosa si va ad accettare?

In sostanza WhatsApp chiede in cambio agli utenti di accettare la condivisione di informazioni relative al proprio account con Facebook, di cui fa parte, per ricevere pubblicità personalizzata sul social network creato da Mark Zuckerberg. Così facendo, l’utente potrà comunicare con più aziende tramite WhatsApp per ottenere un riscontro più immediato rispetto ai contatti via telefono o via mail. Si tratta comunque di interazioni facoltative.