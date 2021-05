WhatsApp, audio velocizzato nei messaggi vocali: ecco come usare la nuova funzione

WhatsApp ha rilasciato una nuova opzione che darà la possibilità di poter velocizzare i vocali fino a raggiungere una velocità doppia rispetto a quella normale. Per ora l’opzione è in fase di test con alcuni utenti iOS e Android.

Per velocizzare un vocale WhatsApp, una volta riprodotto il messaggio, bisogna cliccare sull’indicatore “1x” che sostituirà durante la riproduzione del vocale l’immagine profilo del mittente.

Toccando il tasto si può passare a velocità 1,5 o 2 e quindi doppia rispetto al normale.

WhatsApp, audio velocizzato nei messaggi vocali: la funzione già online per le versioni aggiornate

Secondo le prime informazioni sembra che la versione dell’applicazione che introduce su Android la riproduzione veloce dei vocali sia la numero 2.21.9.15 del canale stabile, mentre per iOS la numero 2.21.100.15.

Entrambe infatti riportano questa opzione tra le novità: “Ora puoi ascoltare i messaggi vocali a diverse velocità attivandole con i tasti 1x/1,5x/2x mentre il messaggio è in riproduzione”.

WhatsApp lavora anche a funzione per nascondere chat indesiderate

Alcuni sviluppatori hanno individuato, all’interno di una versione beta di WhatsApp, un’opzione che si rivelerà comoda per chi ha tanti gruppi da cui non vuole uscire ma che vorrebbe nascondere. Secondo un rapporto di WABetaInfo, si tratta della possibilità di cliccare un pulsante per mantenere nascoste definitivamente le chat archiviate.

Un’opzione da attivare manualmente ma una sola volta per tutte: scelta la chat realmente archiviata, questa non tornerà in primo piano, nemmeno se un utente invia un nuovo messaggio dal gruppo. Ad oggi infatti, seppur vi sia l’opportunità di disattivare notifiche sonore e visive (il numerino come badge) per certi gruppi, questi vengono nuovamente messi in primo piano quando uno degli iscritti scrive qualcosa o posta foto e video.

Ovviamente, si potrà sempre scegliere di ripristinare lo stato precedente e far tornare la chat archiviata in modo tradizionale.

Telegram già offre qualcosa del genere. Per silenziare una singola chat o un gruppo si procede con l’archiviazione, come in WhatsApp. In tal caso però, le chat archiviate, conservate in un menu secondario e visibile solo scrollando la finestra dell’app verso il basso, non tornano in cima quando ricevono nuovi contenuti. Trattandosi di una beta, non si sa quando l’opzione sarà disponibile a livello globale e su quali sistemi operativi, anche se il team di WhatsApp è solito aggiornare con cadenza periodica l’app con nuove funzionalità.