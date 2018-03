ROMA – Avremo più tempo per cancellare i messaggi inviati per errore via WhatsApp. Da 7 minuti la popolare chat offrirà ai suoi utenti la possibilità di aver 68 minuti e 16 secondi per eliminare messaggi di cui si sono pentiti, a patto però che il destinatario non abbia visualizzato.

La funzionalità di eliminazione definitiva introdotta lo scorso autunno subirà una modifica e a rivelarlo è il blog WABetaInfo, che spiega come la novità dovrebbe essere a breve disponibile per i dispositivi, tranne che per quelli iOS.

Un aggiornamento che potrebbe così soddisfare gli utenti, che ritenevano 7 minuti un tempo esiguo per poter rimediare ai propri errori. L’eliminazione, però, non è totale: esistono infatti alcuni sistemi che permettono di recuperare i messaggi rimossi e inoltre il destinatario potrebbe visualizzare comunque il messaggio tramite le notifiche da schermo dell’app, senza far scattare così la famosa spunta blu. Rimane poi il problema dell’avviso di cancellazione del messaggio, che comunque fa capire al destinatario che qualcosa era stato inviato.