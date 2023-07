WhatsApp, chat con numeri di telefono sconosciuti senza salvarli in rubrica: come fare

Su WhatsApp arriva la funzione che permette di avviare delle chat con numeri sconosciuti senza bisogno di salvare il contatto in rubrica. Questa funzione rende la chat con numeri sconosciuti più semplice e privata ed è disponibile per gli utenti che installano le ultime versioni di WhatsApp per iOS e Android. A riportare la notizia è WaBetaInfo.

Whatsapp, chat con numeri sconosciuti: come fare

Basterà aprire una nuova conversazione e inserire il numero nella barra di ricerca. WhatsApp guarderà al di fuori dei tuoi contatti ogni volta che inserisci un numero di telefono sconosciuto all’interno dell’app. Per scoprire se la funzione è disponibile per il tuo account WhatsApp, devi cercare un numero di telefono aprendo le tue liste di contatti. Nello specifico, se utilizzi WhatsApp per iOS, fai tap sul pulsante “avvia nuova chat” presente nell’elenco delle chat e inserisci il numero di telefono sconosciuto all’interno della barra di ricerca. Nel caso in cui il contatto sia su WhatsApp, potrai aprire la chat con lui. Stessa cosa per gli utenti Android, che possono seguire gli stessi passaggi per cercare e aprire rapidamente una chat con numeri di telefono sconosciuti.

Più privacy

Una funzione estremamente vantaggiosa. Gli utenti salvano spesso i contatti nella loro rubrica quando ricevono chiamate da numeri di telefono sconosciuti, in modo che possano identificarli controllando le loro foto del profilo WhatsApp, ma potrebbero dimenticarsi di rimuovere questi contatti in un secondo momento. Inoltre, salvare un contatto sconosciuto significa che potrebbe essere in grado di vedere la tua foto del profilo: cercare il numero di telefono senza salvarlo nell’elenco dei contatti può essere considerato un’ulteriore misura di privacy e segna sicuramente un significativo passo avanti nel migliorare l’esperienza dell’utente di messaggistica.