WhatsApp, chiamate e videochiamate collettive: ci si potrà entrare anche in corso

WhatsApp fa partire un’altra novità: si potrà entrare nelle chiamate e videochiamate collettive anche se sono già iniziate. La nuova funzione sarà rilasciata a livello mondiale dal prossimo lunedì. Un nuovo menu dell’app permetterà di entrare nella call per parteciparvi assieme agli altri utenti, già inseriti.

Chiamate e videochiamate su WhatsApp

Fino ad oggi l’unico modo per prendere parte ad una chiamata o una videochiamata era quello di rispondere alla notifica che appare a tutto schermo. Ma se non fai in tempo a rispondere è finita. Invece ora puoi entrare quando vuoi in una chiamata a cui sei stato invitato. Assieme a tale novità, WhatsApp consentirà di vedere chi è già dentro la conversazione, così come gli utenti invitati ma non ancora entrati. Proprio come le altre chiamate vocali e video, anche queste saranno crittografate end-to-end, preservando la privacy degli iscritti.

WhatsApp lavora anche a funzione per nascondere chat indesiderate

Alcuni sviluppatori hanno individuato, all’interno di una versione beta di WhatsApp, un’opzione che si rivelerà comoda per chi ha tanti gruppi da cui non vuole uscire ma che vorrebbe nascondere. Secondo un rapporto di WABetaInfo, si tratta della possibilità di cliccare un pulsante per mantenere nascoste definitivamente le chat archiviate.

Un’opzione da attivare manualmente ma una sola volta per tutte: scelta la chat realmente archiviata, questa non tornerà in primo piano, nemmeno se un utente invia un nuovo messaggio dal gruppo. Ad oggi infatti, seppur vi sia l’opportunità di disattivare notifiche sonore e visive (il numerino come badge) per certi gruppi, questi vengono nuovamente messi in primo piano quando uno degli iscritti scrive qualcosa o posta foto e video. Ovviamente, si potrà sempre scegliere di ripristinare lo stato precedente e far tornare la chat archiviata in modo tradizionale.