ROMA – Siete stati inseriti in un gruppo WhatsApp e ora vorreste uscirne senza che la notifica arrivi agli altri membri. Al momento non è possibile raggiungere questo obiettivo, dato che abbandonando il gruppo gli altri riceveranno una notifica, ma gli sviluppatori stanno ipotizzando di risolvere il problema con l’arrivo della nuova funzione di modalità vacanza.

Spesso capita di ritrovarsi in un gruppo WhatsApp organizzato magari per un compleanno o per un evento specifico e dove ci sono anche persone che non conosciamo. Abbandonare il gruppo, una volta finita l’esigenza, senza essere notati non è però ancora possibile.

Ci sono siti di settore che in attesa di una funzione ad hoc consigliano qualche piccolo espediente, come abbandonare il gruppo di notte o in orari inconsueti, in modo tale che i partecipanti della chat non ricevano subito la notifica e magari passi inosservata ai più.

Ma invece cos’è la modalità vacanza in cui molti sperano? Basterà scegliere per quali chat e contatti attivare la “modalità in vacanza” e i loro messaggi non arriveranno più come se non ci stessero cercando. Una funzione utile non solo per chi vuole staccare dal lavoro, ma anche per chi ha qualche segreto da nascondere. Sarà sufficiente, infatti, scegliere chi mettere in “modalità vacanza” per essere sicuri che i messaggi di quel contatto non finiscano sotto agli occhi della persona sbagliata.