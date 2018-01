WhatsApp, come capire se qualcuno ti ha bloccato

ROMA – Le spunte di Whatsapp sono spesso fonte di ansia. Avrà visto il messaggio? Sarà arrivato? Poi c’è chi ha paura di essere bloccato. Capirlo però non è difficile.

Non riuscire più a vedere se l’altro è in linea oppure il suo ultimo accesso è uno dei segnali. Ma poiché questa cosa può accadere anche quando non si è stati bloccati, è necessario vedere anche se non è possibile visualizzare aggiornamenti sulla foto del profilo del contatto su Whatsapp oppure non riuscire più a vedere alcuna foto ma solo un cerchio vuoto.

Se si è stati bloccati la spunta non diventerà mai blu ma neanche doppia, resterà invece sempre singola: vuol dire cioè che il messaggio inviato non è mai stato consegnato. La prova del nove può essere la chiamata: quando si viene bloccati è impossibile telefonare a qualcuno via Whatsapp.