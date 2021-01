WhatsApp, come evitare il furto dell’account e come recuperarlo. Le faq della Polizia Postale (foto ANSA)

Come proteggersi e quindi evitare il furto di un account WhatsApp. E’ l’indicazione data dalla Polizia Postale. Ultimamente infatti sta circolando un sms che sfrutta i contatti della rubrica per sembrare più credibile e chiede l’invio di un codice inviato per errore, ma che invece serve a impadronirsi dell’account WhatsApp e sfruttarlo per compiere ulteriori frodi utilizzando il numero di telefono della vittima, nonché di avere accesso ai contatti salvati nella rubrica.

Furto account su WhatsApp, ecco come proteggersi

La Polizia Postale ricorda che i codici che arrivano per sms sono strettamente personali e non vanno mai condivisi, anche se richiesti da un nostro contatto o da amici e/o familiari; non bisogna mai cliccare su eventuali link presenti negli SMS; è consigliabile attivare la “verifica in due passaggi” disponibile nell’area “impostazioni-account dell’App” che ci permette di inserire un codice personale a sei cifre, che il sistema ci richiede al primo accesso e per tutte le operazioni di modifica che andremo a effettuare sul nostro profilo; se siamo caduti nella frode è necessario avvisare subito i nostri contatti di quanto ci è capitato in modo che non diventino potenziali vittime della catena.

Come recuperare l’account

Infine la Polizia Postale spiega come è possibile recuperare l’account se sottratto. “Accedi a WhatsApp con il tuo numero di telefono e verifica il numero inserendo il codice a 6 cifre che ricevi tramite SMS; una volta inserito il codice SMS a 6 cifre, chiunque stia usando il tuo account verrà automaticamente disconnesso. Ti potrebbe anche essere richiesto di fornire il codice della verifica in due passaggi. Se non conosci il codice, la persona che sta usando il tuo account potrebbe aver attivato la verifica in due passaggi”, conclude la nota.

Per maggiori informazioni sulle impostazioni della verifica in due passaggi, consulta https://faq.whatsapp.com/general/account-and-profile/stolen-accounts/?lang=it. Per qualsiasi ulteriore approfondimento e per ogni segnalazione la Polizia Postale e delle Comunicazioni è sempre disponibile anche attraverso il portale www.commissariatodips.it.