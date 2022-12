WhatsApp è senza dubbio l’app di messaggistica più usata al mondo. Dal 1 gennaio, se hai uno tra gli smartphone che seguono, dovrai comprartene uno nuovo se vorrai continuare ad usare l’app.

WhatsApp smetterà di funzionare su alcuni vecchi modelli di smartphone

Si tratta di 49 modelli. La maggioranza utilizzano il sistema Android, due sono iPhone. I modelli sono quelli più vecchi come è ovvio che sia. Per chi non è abituato a cambiarlo spesso potrebbe però essere una sorpresa. I modelli che non saranno più supportati dall’applicazione sono stati pubblicati dal portale GizChina.com. Per chi ha uno di questi cellulari non c’è altra soluzione se non quella di cambiarlo

WhatsApp, i 49 modelli di smartphone che non avranno più l’app

A seguire i modelli su cui, dal 1 gennaio 2023, non funzionerà più WhatsApp.