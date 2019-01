ROMA – WhatsApp down il 22 gennaio in Italia. Dalle 19 di martedì i messaggi non riescono né ad essere inviati, né ricevuti sulla popolare chat. I messaggi sono rimasti in “stand-by”, nessuna spunta né di invio né di ricezione, fino alle 19.30 circa.

Sono molti gli utenti che hanno segnalato sia su Twitter che su altri siti il down della popolare app di messaggistica e che chiedono spiegazioni per il malfunzionamento. Dopo circa 30 minuti il funzionamento della chat è stato ripristinato, ma al momento non è chiaro quale sia stato il problema che ha causato il disservizio.