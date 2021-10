WhatsApp down, ma anche Facebook e Instagram, in Italia e non solo lunedì 4 ottobre 2021: i disservizi per le piattaforme social di Mark Zuckerberg sono stati registrati dagli utenti nel tardo pomeriggio di lunedì 4 ottobre, ora italiana, ma hanno riguardato anche utenti in Francia, Belgio, Turchia, Israele, solo per citare alcuni Paesi colpiti dal disservizio.

Whatsapp, Facebook e Instagram down

Impossibile inviare e ricevere messaggi su WhatsApp, ma anche aggiornare le pagine Facebook e Instagram. E decolla su Twitter l’hashtag #WhatsAppdown, mentre il sito downdetector segnala un’impennata di segnalazioni di problemi e difficoltà da parte degli utenti per quanto riguarda WhatsApp, Instagram e Facebook.

L’ironia su Twitter

E su Twitter in molti ironizzano sull’accaduto: “Twitter unica certezza in un mondo pieno di social #instagramdown #whatsappdown #facebookdown”, scrive un utente. E un altro: “Twitter che porta il peso di essere il social migliore”. E ancora: “Esperimento sociale per testare la nostra dipendenza dai social. Stiamo andando alla grande”.

L’annuncio ufficiale di WhatsApp

Intorno alle 18 ora italiana l’annuncio ufficiale di WhatsApp: “Siamo al corrente dei problemi che alcune persone stanno incontrando con WhatsApp al momento. Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità e forniremo aggiornamenti qui appena possibile. Grazie per la vostra pazienza”.