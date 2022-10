WhatsApp down in tutta Italia: da questa mattina impossibile mandare e ricevere messaggi (foto Ansa)

Oggi, martedì 25 ottobre, WhatsApp è down in Italia. Il programma di messaggistica più usato al mondo ha cominciato a dare problemi non inviando messaggi o inviandoli senza far apparire la spunta blu che indica la ricezione. Poi, verso le 9,15, ha smesso di funzionare definitivamente.

WhatsApp down, non funziona in molte parti d’Italia

I problemi sono iniziati a sorgere la sera di ieri, lunedì 24 ottobre. Il programma ha infatti cominciato a funzionare a tratti fino a bloccarsi in maniera definitiva. A non funzionare è anche la versione browser a cui si accede collegando il proprio cellulare.

Un “down” di cui ancora non sono chiare le dimensioni, se locali o globali. Sul sito Downdetector che monitora i disservizi stanno però crescendo le segnalazioni.

Nessun problema a Facebook, Instagram e Messenger

Gli altri servizi di Meta (Facebook, Instagram, Messenger) sembrano invece funzionare correttamente. Come di consueto in queste situazioni, su Twitter ci sono messaggi con l’hashtag #Whatsappdown.

WhatsApp: “Siamo al corrente del disservizio stiamo lavorando per risolvere”

“Siamo al corrente che alcune persone stanno avendo problemi ad inviare messaggi. Siamo al lavoro per ripristinare WhatsApp nel più breve tempo possibile“. A dirlo all’Ansa è un portavoce del servizio di messaggistica.