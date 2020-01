ROMA – Le nuove emoji arriveranno su WhatsApp nel 2020 e tra queste ne spunta anche una dedicata appositamente agli italiani. Per questo anno sono attese ben 117 nuove faccine, dopo l’aggiornamento del 2019 che ne aveva aggiunte 74.

Le anticipazioni per le emoji in arrivo, stando a quanto riportato da Leggo, riguarda soprattutto baci, abbracci, sorrisi con la lacrimuccia e anche il gesto italiano famosissimo all’estero, quello della mano chiusa con la punta delle dita verso l’altro, noto come “ma che vuoi”.

Tra le emoticon più attese ci sarà anche quella del cuore, stavolta in versione anatomica, l’estinto Doopo, ma anche ninja, all’uomo in abito da sposa e ad altri interessanti animali. Novità in arrivo anche per il prossimo Natale, dato che arriveranno sia Babbo che Babba Natale, oltre a Mx Claus senza genere. (Fonte YouTube/Emojipedia)