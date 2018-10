ROMA – Utilizzare WhatsApp per recuperare la password del proprio account Facebook. Questa l’ipotesi del portale WABetaInfo come nuova funzione della popolare chat con l’obiettivo di migliorare il livello di sicurezza del social network. Un rumors che arriva dopo l’annuncio di Facebook dei 50 milioni di account hackerati la scorsa settimana.

Il social network di Mark Zuckerberg si sta ancora riprendendo dallo scandalo di Cambridge Analytica e deve fare i conti con un nuovo problema di sicurezza che ha colpito soprattutto gli utenti degli Stati Uniti. Gli hacker, la cui identità e provenienza restano al momento sconosciute, avrebbero sfruttato la falla nella funzione di un codice Facebook, detto ‘View As’, per accedere ai profili di milioni di utenti e in particolare ai loro “token”, cioè le chiavi digitali usate per restare sempre collegati alla piattaforma senza dover ogni volta digitare la password e che possono essere utilizzate anche per controllare gli account di altre persone.

Facebook ha subito annunciato di aver riparato la falla e che i token degli utenti colpiti sono stati resettati, ma per precauzione l’azienda ha resettato questa impostazione anche per altri 40 milioni di utenti considerati a rischio nell’ultimo anno. Proprio per garantire una maggiore sicurezza agli utenti dunque il colosso di Menlo Park potrebbe pensare di associare a WhatsApp, la popolare chat acquistata da Zuckerberg, per introdurre una nuova modalità di recupero della password.