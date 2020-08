WhatsApp, nuova funzione per liberare la memoria del telefono da foto e video

Mai più memoria del telefono intasata dai contenuti multimediali di Whatsapp. Arriva la funzione per eliminarli.

Quante volte vi siete ritrovati con la memoria dello smartphone stracolma di foto e video scaricati dai gruppi di Whatsapp? Ora la popolare app di messaggistica sta mettendo a punto una nuova funzione che consentirà agli utenti di monitorare lo spazio di archiviazione.

La nuova funzione dovrebbe servire ad eliminare i file più pesanti dalle chat. Per accedervi basterà andare dal menu Impostazioni alla sezione “Utilizzo di archiviazione” e liberare così tutto lo spazio che serve in memoria.

Da lì è infatti possibile visionare un elenco delle conversazioni in cui sono stati inviati/ricevuti i file più corposi. Nella nuova versione la lista sarà divisa in tre parti.

La prima indica lo spazio che i file di WhatsApp occupano in memoria dello smartphone, con un tool che suggerisce i contenuti da eliminare.

Alla voce “Suggested Clean Up” troverete tutti i file ricevuti mediante la funzione “Inoltra” e tutti quelli più pesanti. Cliccandoci, potrete visionarli ed eventualmente eliminarli.

Attualmente la funzione è ancora in fase di sviluppo. Presto dovrebbe essere disponibile sia per i sitemi iOs che per Android. (Fonte: Hardware Upgrade).