ROMA – L'invio di foto e immagini su WhatsApp diventerà istantaneo. Un nuovo aggiornamento della popolare chat volta a migliorare l'user experience degli utenti. La nuova funzionalità infatti caricherà subito la foto sul server, ancor prima della richiesta di conferma di invio, in modo da azzerare il tempo di caricamento del file inviato.

Il sito Today scrive che la nuova funziona è già attiva per i dispositivi iPhone che sfruttano il sistema iOs, mentre per i dispositivi Android ci sarà da attendere ancora, anche se poco:

“WhatsApp affida infatti la gestione dell’invio immagini alla nuova funzionalità Predicted Upload, che risulta già attiva e disponibile su iPhone, e lo sarà a breve anche sui dispositivi Android. Gli sviluppatori sono riusciti a implementare una differenza minima, ma importante nella percezione: in pratica quando si sceglie la foto da inviare in una chat, si verrà reindirizzati al classico editor per l’aggiunta di una didascalia o di un qualche effetto, col caricamento sui server in quello stesso istante: così le foto non saranno caricate a partire dalla conferma di invio, come avveniva fino a ora.

Tutto chiaro? Attualmente, il caricamento sui server per l’invio dell’immagine parte soltanto dopo la conferma dell’invio stesso, mentre grazie a Predicted Upload partirà già quando saremo ancora all’interno dell’editor. E’ una novità “tecnica”, ma la percezione sarà di una chat davvero in real time, anche quando ci si scambia foto e immagini. In ogni caso la funzione Predicted Upload riguarda soltanto il caricamento sui server, per guadagnare tempo: l’ok finale è sempre dato dall’utente quando clicca “invia”.