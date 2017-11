ROMA – Dall’ultimo aggiornamento per iOS (presto anche per Android) non è più necessario tenere premuto il dito sull’icona del microfono per registrare un messaggio vocale. Basterà premere un pulsante e poi per bloccare basterà un tocco verso l’alto.

Intanto, sempre per iOS è stata annunciata un’altra novità: quella legata ai video di YouTube, che potranno essere visualizzati all’interno dell’applicazione grazie alla modalità “picture-in-picture”. Il video, infatti, dovrebbe proseguire la riproduzione anche mentre l’utente naviga all’interno di altre conversazioni.