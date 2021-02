Whatsapp, il messaggio “leggi dopo” che ti avverte di non dimenticarsi delle chat che non hai ancora letto (foto Ansa)

Whatsapp a metà maggio si aggiornerà permettendo ai suoi utenti di avere un messaggio che li avvertirà di non dimenticarsi di leggere un messaggio ricevuto.

La versone 2.21.2.2, per il momento è stata sperimentata solo nella sua fase beta.

Whatsapp e il messaggio “leggi dopo”: l’aggiornamento a partire da maggio

Il prossimo aggiornamento previsto per metà maggio, porterà all’introduzione di “Read later Whatsapp”, in italiano “leggi dopo”. Si tratta di una nuova funzione che consentirà agli utenti di ricevere un reminder (attraverso una notifica) per non dimenticarsi di leggere un messaggio ricevuto che non è stato ancora letto.

La novità era stata anticipata già a gennaio: tra le chat archiviate ce ne saranno alcune che abbiamo scelto noi di selezionare.

Da queste, nel caso in cui il messaggio ricevuto non venga letto in tempi brevi, arriverà una notifica successiva per ricordare che c’è un messaggio che deve essere ancora letto.

Per il momento questa nuova funzionalità “Read later Whatsapp” è stata elaborata per funzionare solamente sui dispositivi Android. Dato però che mancano tre mesi al lancio previsto per il 15 maggio, con tutta probabilità funzionerà anche sui dispositivi Apple.

Whatsapp, la condivisione dei dati personali con Facebook

Questa novità è stata ideata probabilmente per offrire qualcosa in più rispetto alla concorrenza.

Continuano invece ad esserci delle perplessità sulla condivisione dei dati personali tra Whatsapp e Facebook.

Sempre entro il 15 maggio, chi non accetterà le modifiche unilaterali ai nuovi termini di servizio non potrà più utilizzare l’applicazione.

La decisione, Facebook che è proprietaria anche di Whatsapp l’ha presa da mesi provocando una migrazione su Telegram e Signal, le applicazioni più note simili a Whatsapp.

Prevista quindi un’ulteriore forte migrazione intorno al 15 maggio? Staremo a vedere.