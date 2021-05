WhatsApp, modalità scomparsa in arrivo: cos’è e perché sarà introdotta nell’app del gruppo Facebook. WhatsApp introdurrà la modalità scomparsa per rafforzare la protezione della privacy degli utenti che utilizzano questa app di messaggistica istantanea.

Su questo argomento, sono state fornite diverse indiscrezioni da wabetainfo.com. Si tratta di un portale specializzato in materia, che diffonde notizie su WhatsApp, Twitter, Instagram, Telegram, Reddit, YouTube ed ogni altro strumento tecnologico.

Perché sarà introdotta la modalità scomparsa su WhatsApp?

Intanto, prima di spiegare cos’è, specifichiamo che questa modalità scomparsa sarà abilitabile sia su WhatsApp per cellulari che su WhatsApp Web. Quindi sarà utilizzabile sia dal cellulare che dal computer.

Questa nuova modalità risponderà all’esigenza di proteggere sempre di più la privacy dei cittadini ed in particolare degli utenti che utilizzano questa app di messaggistica istantanea. In un mondo, come quello del web, dove la privacy degli utenti è sempre più in pericolo.

Quindi l’app del gruppo Facebook ha deciso di applicare questa nuova modalità per giungere in soccorso e protezione dei suoi utenti. Sia quelli più fedeli che i nuovi arrivati.

Cos’è la modalità scomparsa su WhatsApp?

Dopo aver spiegato i motivi che hanno spinto l’app del gruppo Facebook ad introdurre questa nuova modalità scomparsa, andiamo a spiegare brevemente in cosa consiste.

Serve ad eliminare i messaggi inviati ai nostri contatti subito dopo che i destinatari li hanno letti. Se invio un messaggio ad un amico, quel messaggio sarà cancellato subito dopo che lo ha letto. Ma non sarà una operazione automatica.

Gli utenti sono comunque lasciati liberi di decidere se usufruirne o meno. Per farlo sarà sufficiente andare nelle impostazioni dell’app ed attivarla.