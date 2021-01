L’8 febbraio nessun account WhatsApp sarà sospeso o eliminato. La celebre app di messaggistica ha deciso di rimandare le nuove regole sulla privacy di tre mesi. “Stiamo posticipando la data in cui alle persone verrà chiesto di rivedere e accettare i termini”, ha affermato WhatsApp in un post sul blog che decide così di prendersi un po’ più di tempo per spiegare meglio i cambiamenti nel regolamento.

“In modo graduale, e secondo le tempistiche di ciascuno – si legge nel blog – inviteremo i nostri utenti a rivedere l’informativa prima del 15 maggio, quando saranno disponibili le nuove opzioni business”.

Nonostante WhatsApp abbia chiarito che le modifiche annunciate non riguardino gli utenti europei, anche in Italia si è sollevato una polemica che ha spinto il Garante per la Privacy ad aprire un fascicolo portando la comunicazione dell’azienda di Menlo Park all’attenzione dell’Edpb, il Board che riunisce le Autorità privacy europee.

WhatsApp ha deciso di spiegare agli utenti come stanno le cose visto che “il recente aggiornamento ha creato un po’ di confusione”. “Poiché la circolazione di informazioni errate e non veritiere ha causato preoccupazione, desideriamo fare chiarezza e assicurarci che tutti comprendano i principi su cui ci basiamo” scrivono.

WhatsApp, cosa cambia con le nuove regole sulla privacy

L’aggiornamento previsto inizialmente l’8 febbraio includeva nuove opzioni facoltative che consentono agli utenti lo scambio di messaggi con le aziende che usano WhatsApp e offrono maggiore trasparenza sulle modalità di raccolta e utilizzo dei dati. L’obiettivo è diffondere l’uso di WhatsApp per fare acquisti. Tuttavia, l’azienda ritiene che in futuro saranno sempre di più gli utenti sceglieranno di farlo.

Cosa non cambia