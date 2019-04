WhatsApp, i modi per leggere le chat senza attivare le spunte blu

ROMA – Come leggere un messaggio su WhatsApp senza che le spunte blu facciano sapere al destinatario che è stato visualizzato? Questa è una delle domande che spesso tormenta gli utenti, soprattutto quando vogliamo leggere il contenuto ricevuto senza però dover per forza rispondere o rischiare di offendere l’interlocutore, che si chiederà il motivo del nostro ritardo o della mancata risposta.

Esistono diversi modi per leggere i messaggi senza che chi li ha inviati sappia che sono stati visualizzati. Il primo è modificare le impostazioni del nostro profilo personale, disattivando le notifiche di lettura. Un’arma a doppio taglio, dato che i nostri amici non sapranno che abbiamo visualizzato i messaggi, ma nemmeno noi saremo in grado di vedere le spunte blu e sapere se un amico ha letto quanto gli avevamo scritto.

La seconda possibilità è quella di inserire la modalità aereo. Senza la connessione internet, apriremo il messaggio ma la visualizzazione non sarà confermata, dato che saremo offline. Il problema però persiste, dato che appena torneremo online riattivando internet le spunte diventeranno blu.

Il terzo metodo invece permette di leggere il messaggio senza essere scoperti, ma dobbiamo essere disposti a cancellarlo per sfruttare un bug di WhatsApp, verificato almeno sui dispositivi Android. Bloccando il contatto nelle impostazioni o entrando in modalità aereo dal nostro telefono, prenderemo del tempo per leggere il messaggio.

Una volta letto, il messaggio ricevuto andrà cancellato, in modo da essere rimosso dal server. Quando il contatto verrà sbloccato o la connessione internet ripristinata, il messaggio non sarà più visibile sul nostro telefono e sarà come non averlo ricevuto. In questo modo le spunte blu non compariranno al nostro interlocutore, ma non potremo più leggere il messaggio inviato, a meno che una copia non è stata salvata facendo uno screenshot della conversazione.