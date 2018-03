ROMA – Se avete uno smartphone tra quelli presenti sull’elenco dal 31 dicembre WhatsApp potrebbe non essere più utilizzabile. La app infatti per il corretto funzionamento ha bisogno di sistemi operativi aggiornati e i modelli più obsoleti sono destinate a non poterne più usufruire.

Per alcune di queste piattaforme il servizio doveva già terminare alla fine del 2016, ma Facebook che l’ha acquistata ha deciso di prolungarlo. Ora le proroghe sono finite e a partire dal 31 dicembre 2017 WhatsApp non rilascerà più aggiornamenti per i dispositivi con questi sistemi operativi, come riporta il sito di Radio 105:

BlackBerry OS e BlackBerry 10 : 31 dicembre 2017;

Windows Phone 8.0 e precedenti : 31 dicembre 2017;

Nokia S40: 31 dicembre 2018;

Android versioni 2.3.7 e precedenti: 1 febbraio 2020.

La buona notizia però è che l’app di messaggistica non smetterà di funzionare del tutto, ma alcune funzioni non saranno più disponibili per l’utente e non saranno rilasciati aggiornamenti per il suo miglioramento.